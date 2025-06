Después de 25 años, se conoció el verdadero motivo de la separación de Flavia Palmiero y Franco Macri

Flavia Palmiero se sentó frente a Héctor Maugeri y, por primera vez en mucho tiempo, habló con total franqueza sobre una de las historias de amor más comentadas de su vida: su relación con Franco Macri, padre del expresidente Mauricio Macri. La entrevista, parte del ciclo +Caras, reveló detalles desconocidos del vínculo que mantuvieron entre 1998 y 2000.

La historia entre Flavia y Franco empezó cuando ella tenía 32 años y él, 68. Aunque la diferencia de edad dio que hablar, Palmiero asegura que no le importó el qué dirán. “Siempre necesité hombres protectores. A mí me gusta que me protejan. Seguramente tiene que ver con la ausencia de mi papá”, reconoció con sinceridad.

La modelo habló por primera vez de su separación con Macri.

Flavia Palmiero habló de su separación con Franco Macri

Flavia fue categórica al desmentir uno de los mitos que rodearon su historia de amor: que su interés por Franco tenía que ver con lo económico. “Siempre elegí estar o no estar. Nunca recibí plata ni mensualidades”, aclaró con firmeza.

Y añadió: “Yo era una mina más grande de cabeza, ya tenía hijos, venía de ganar bastantes títulos. Era una mujer hecha y derecha”, dejando en claro que estaba lejos de ser la figura frívola que algunos querían retratar. Incluso recordó una entrevista donde una periodista la cuestionó, y no dudó en responderle: “¿Vos qué creés, que me conocés por una foto?”.

La actriz también reveló que Franco quiso convivir con ella, pero ella prefirió mantener su espacio porque sus hijos eran muy chicos. Esa decisión fue uno de los motivos de la separación, aunque en ningún momento hubo reproches ni conflictos públicos.

Flavia y Franco estuvieron juntos 2 años.

Con 58 años y una actitud decidida, Flavia se mostró segura de cada paso que dio. “No me arrepiento de ninguna de las relaciones que tuve. No me cuestiono nada. Estoy hoy acá. No voy para atrás”, declaró con orgullo.

Sobre Franco, solo tiene palabras de respeto y cariño. “Fui su mujer, su conseja, contención y él también”, expresó, cerrando un capítulo importante de su vida con madurez y sin rencores. Aunque Franco Macri falleció en 2019, el recuerdo de su historia con Flavia sigue despertando curiosidad. Y ahora, después de más de dos décadas, ella se anima a contar su verdad.