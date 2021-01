Desde su actuación en la serie de Netflix Elite, Ester Expósito se puso al público en el bolsillo. Se robó el corazón de todos los hombres y las mujeres la tienen como una It Girl, cuyo estilo quieren imitar. Más de 23 millones de personas la siguen en Instagram y le hacen saber cómo adoran su belleza en cada publicación que comparte.

Esta vez, la actriz prendió fuego las redes al compartir un lado que todos querían ver: la Ester de entrecasa. Demostró que es diva hasta en su cama y enamoró a sus seguidores desde su máxima intimidad. Junto a la publicación puso el emoji de la lluvia, haciendo referencia a cómo pasa los días lluviosos: en la cama, con bata de baño y sumergida en las sábanas con un labial del rojo más fuerte.

Ester Expósito, diva de entrecasa Instagram/@ester_exposito

“Bonita”, “Hermana, que guapa que eres” o algunos de más humor como “¿Que alarma me tengo que poner para despertarme con vos?” fueron unos de los miles de piropos que recibió, sumado a los más de cuatro millones de Me Gusta. Ester compartió una secuencia de tres fotos en su cama, en diferentes poses. La seguidilla fue emblemática, ya que sus seguidores siempre acostumbran a verla siempre mostrando sus sobresalientes looks tanto de noche como de día.

Estér Expósito deslumbró a sus seguidores en un día lluvioso desde su cama Instagram/@ester_exposito

Sin embargo, en una entrevista la actriz hizo una polémica afirmación para sus seguidores en las redes, donde advirtió que el hecho de que muestre sus looks (que son tan aclamados) no significa que viva para eso: “En el futuro quiero seguir con la actuación y no transformarme en influencer”. Con estos dichos había remarcado que no pretendía convertir su cuenta en la red social en un catálogo de marcas.