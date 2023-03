María Becerra se mostró en top y los haters la criticaron por sus axilas sin depilar

Hace ya un tiempo, María Becerra desató una polémica en las redes sociales al subir a su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que muestra que no se depila las axilas. Los comentarios se separaron entre quienes apoyaban su decisión y quienes pensaban que era desagradable.

“Sí, tengo altos pelos, porque ni a palos me depilo, porque me duele. Y sí, sigo teniendo un estilazo”, aseguró la cantante en aquel entonces. Sin embargo, Becerra no volvió a comentar ni mostrarse luciendo sus axilas por un tiempo.

La primera foto que publicó Becerra de su axila. Foto: Instagram/maria_becerra22

Luego, la artista redobló la apuesta, al compartir una nueva serie de postales frente al espejo en las que lucía un top blanco con negro que dejaba a la vista que sigue sin depilarse y que su decisión es un tema serio que buscaría cambiar los estereotipos.

La mayoría de comentarios que recibió por parte de sus seguidores demostraron que el tema ya se encuentra sobre la mesa y ha logrado cambiar la opinión de muchos. Sin embargo, los mensajes negativos también estuvieron presentes y generaron una serie de discusiones nuevamente.

La famosa cantante de trap volvió a traer el tema de la depilación a las redes. Foto: Instagram/maria_becerra22

Los comentarios en las redes sociales sobre María Becerra y sus axilas sin depilar

Algunos usuarios de Instagram aseguran que el hecho de que Becerra hable abiertamente sobre su decisión de no depilarse es desagradable y simplemente lo usa para llamar la atención. Por el momento, la cantante no ha hablado sobre el tema, pero sus fotos siguen siendo tendencia en las redes.

Algunos de los comentarios negativos que recibió Becerra dentro de su publicación. Foto: Captura

Otras famosas que no se depilan como María Becerra

El movimiento que busca dejar atrás la depilación femenina es bastante amplio. En realidad, es una lucha tanto nacional como internacional, donde se han sumado diferentes personalidades. En realidad, el impacto ha sido tanto que algunas mujeres hasta han decidido publicar sus axilas sin depilar en Onlyfans.

Lourdes Leon , la hija de Madonna, quien dejó a la vista sus vellos en la axila durante la alfombra roja de la Met Gala. Un gesto que dio la vuelta al mundo.

Lourdes Leon es una de las famosas que ha aparecido en alfombras rojas con sus axilas sin depilar.

Martina Cariddi : la actriz española ha mostrado con naturalidad sus axilas sin depilar en una serie de éxito mundial. Se trata de Martina Cariddi, “Mencía” en Élite (Netflix).

Martina Cariddi decidió que su personaje en la famosa serie de Netflix mostrara sus axilas sin depilar. Foto: (/@_martinacariddi_)

Julia Roberts: si vamos más atrás en la historia, la actriz provocó un auténtico revuelo en el estreno de “Notting Hil”l en 1999 al presentarse con pelos en las axilas.