Gana millones por mostrar sus axilas sin depilar en Onlyfans

Onlyfans parece haber llegado para quedarse, por lo que sus usuarios están tratando de ser más creativos y llamar la atención con sus publicaciones. Ese es el caso de “Cherry the Mistress”.

“Cherry”, como se hace llamar esta creadora de contenido, ha ganado 20,000 dólares al mes por sus imágenes posando con los brazos levantados y dejando ver sus axilas sin afeitar.

Cherry The Mistress Foto: Instagram/cherrythemistress.0

Desde que su perfil comenzó a hacerse viral en la plataforma, la joven reveló que decidió dejar su trabajo como barista para dedicarse completamente al contenido por suscripción.

“Siempre he sido una persona muy sexual y me encantaba expresarme sexualmente”, reveló la joven a The Post.

Cherry The Mistress Foto: Instagram/cherrythemistress.0

Tres famosas que se han mostrado sin depilar las axilas

El tabú detrás de la depilación ha estado muy presente en la sociedad, especialmente sobre el cuerpo femenino. Sin embargo, el feminismo ha llegado para reivindicar de la idea de que la mujer puede decidir si depilarse o no, además de sacar la vergüenza por no hacerlo. Por eso, estas tres famosas han aparecido mostrando el vello de sus axilas y han dejado atrás las críticas:

María Becerra se ha mostrado varias veces en su cuenta de Instagram“Sí, tengo altos pelos porque ni a palos me depilo, porque me duele. Y sí, sigo teniendo un estilazo”, aseguró. se ha mostrado varias veces en su cuenta de Instagram con sus axilas sin depilar y afrontando a las críticas por su decisión., aseguró.

María Becerra ha enfrentado las críticas por sus axilas sin depilar. (Foto: Instagram)

Lourdes Leon, la hija de Madonna, quien dejó a la vista , quien dejó a la vista sus vellos en la axila durante la alfombra roja de la Met Gala . Un gesto que dio la vuelta al mundo.

Lourdes Leon mostró sus axilas en la alfombra roja.

Martina Cariddi: la actriz española ha mostrado con naturalidad sus axilas sin depilar en una serie de éxito mundial. : la actriz española ha mostrado con naturalidad sus axilas sin depilar en una serie de éxito mundial. Se trata de Martina Cariddi, “Mencía” en Élite (Netflix).