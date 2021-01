El año pasado, María Becerra desató una polémica en las redes sociales al subir a su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que muestra que no se depila las axilas. Los comentarios se separaron entre quienes apoyaban su decisión y quienes pensaban que era desagradable.

“Sí, tengo altos pelos porque ni a palos me depilo, porque me duele. Y sí, sigo teniendo un estilazo”, aseguró la cantante en aquel entonces. Sin embargo, Becerra no volvió a comentar ni mostrarse luciendo sus axilas por un tiempo.

La primera foto que publicó Becerra de su axila. Instagram/maria_becerra22

En las últimas horas, la artista decidió compartir una nueva serie de postales frente al espejo en las que lucía un top blanco con negro que dejaba a la vista que sigue sin depilarse y que su decisión es un tema serio que buscaría cambiar los estereotipos.

La mayoría de comentarios que recibió por parte de sus seguidores demostraron que el tema ya se encuentra sobre la mesa y ha logrado cambiar la opinión de muchos. Sin embargo, los mensajes negativos también estuvieron presentes y generaron una serie de discusiones nuevamente.

La famosa cantante de trap volvió a traer el tema de la depilación a las redes. Instagram/maria_becerra22

Algunos usuarios de Instagram aseguran que el hecho de que Becerra hable abiertamente sobre su decisión de no depilarse es desagradable y simplemente lo usa para llamar la atención. Por el momento, la cantante no ha hablado sobre el tema, pero sus fotos siguen siendo tendencia en las redes.