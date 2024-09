Erica Mitdank filtró una explosiva foto de DivasPlay y recibió una propuesta que la indignó

Erika Mitdank es la nueva estrella en DivasPlay. La influencer es especialista en looks jugados y revoluciona a sus fans con cada publicación. Osada y avasallante no conoce de límites y desafía los límites de la censura. Deja mucha piel al descubierto y alucina a sus fans.

Fue novia de Ricardo Fort y hoy vende contenido en Divasplay: así está hoy Erika Mitdank

La rubia despliega sensualidad a casa paso que da. La modelo destaca en la plataforma para adultos DivasPlay en donde posa al desnudo. Allí da cátedra de estilo y juega al límite con sus looks. Siempre va por más y despliega toda su sensualidad. Pero un fan le envió un mensaje y provocó su indignación.

Fue novia de Ricardo Fort y hoy vende contenido en Divasplay: así está hoy Erika Mitdank

Mitdank tiene millones de seguidores en Instagram. La modelo compartió allí una de sus explosivas fotos de DivasPlay y uno de sus seguidores le respondió con un mensaje que provocó el enojo de la modelo.

Así luce hoy Erika Mitdank

El fan le dejó un mensaje que propasó los límites con una propuesta que no le gustó nada a Erika Mitdank por eso tomó la decisión de exponerlo y así alertar al resto de sus seguidores. Sus fans salieron a apoyarla rápidamente y también mostraron su indignación ante el desubicado mensaje de uno de los usuarios de Instagram.

Así luce hoy Erika Mitdank

La publicación rápidamente se viralizó y Erika Mitdank se transformó en tendencia al exponer el mensaje de uno de sus seguidores. La influencer y modelo se mostró muy indignada por las palabras utilizadas por el usuario de Instagram y por eso decidió compartir el mensaje con todos sus fans para evitar que se repita otra vez una situación similar.

Erika Mitdank puso en su lugar a un usuario en Instagram que le dejó un mensaje ultra desubicado

La modelo e influencer va por todo y conquista corazones con outfits muy sensuales. Es una de las estrellas de DivasPlay. Allí despliega sensualidad y enamora miradas con su estilo.

Erica Mitdank filtró una explosiva foto de DivasPlay y recibió una propuesta que la indignó

Erica Mitdank filtró una explosiva foto de DivasPlay y recibió una propuesta que la indignó

En esta oportunidad, Erika Mitdank debió exponer una situación muy incómoda que le toco atravesar debido a un mensaje muy desubicado de uno de sus seguidores. Le hizo una propuesta que pasó los límites y la modelo e influencer, no dudó en exponerlo para que no se vuelvan a repetir situaciones similares y dejar muy en claro que son propuestas que no quiere recibir.