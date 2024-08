Claudia Ciardone es la reina de los videos e imágenes infartantes. Pisa fuerte en la escena mediática argentina. Saltó a la fama tras su romance con el empresario y artista Ricardo Fort. Sus outfits audaces en donde muestra mucha piel son los preferidos por sus fans.

La producción de alto voltaje de la ex de Ricardo Fort, Claudia Ciardone, que derritió la nieve

No conoce de límites a la hora de posar con looks muy jugados. La modelo tiene millones de seguidores en Instagram. Allí despliega toda su sensualidad y enamora a sus fans con looks ultra sexys. Muchas veces desafía la censura y no duda en ir por más y desplegar toda su sensualidad.

Ciardone apostó fuerte y sorprendió a todos posando desde un paisaje impactante. Con la nieve de fondo, la modelo posó con muy poca ropa y enfrentó las bajas temperaturas con un traje de baño de dos piezas impactante.

La modelo publicó un video que dejó sin palabras a sus fans. Allí la podemos ver posando con una espectacular microbikini. La parte superior, un corpiño triangular con breteles para sujetar por detrás del cuello. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada.

La publicación causó sensación. La infuencer desafió el frío invernal y fue por todo posando en traje de baño en la nieve. Sus fans alucinaron y le dejaron cientos de mensajes de halagos. Sin lugar a dudas, Ciardone no pasa desapercibida y cosecha suspiros en cada oportunidad.

Claudia Ciardone enamoró corazones posando con un traje de baño espectacular

La modelo subió la temperatura y derritió la nieve posando en traje de baño en la nieve. Con un fondo increíble, la influencer fue por todo y no temió al frío posando en microbikini y mostrando mucha piel.

Claudia Ciardone brilló con una espectacular prenda de dos piezas. La parte superior un corpiño ultra escotado y la parte inferior, una bombacha muy diminuta. El público alucinó con el jugado video y robó los suspiros y aplausos de todos.