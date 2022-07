Rusherking sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir el resultado de su drástico cambio de look. El cantante pasó de morocho a rubio platinado, casi gris y blanco ceniza.

Una vez más, Rusherking vuelve a ser foco de atención en las redes sociales, esta vez la noticia no está relacionada a su actual pareja la China Suárez. Sino que se trata de un llamativo cambio en su imagen.

Rusherking se tinó de rubio platinado. Foto: Instagram

El artista oriundo de Santiago del Estero se tiñó el cabello castaño oscuro que lo caracterizaba por un decolorado rubio platinado, color gris ceniza. A través de un post en su cuenta de Instagram, el músico recibió la devolución de sus seguidores y cosechó más de 400 mil likes y 3 mil comentarios.

Rusherking se tinó de rubio. Foto: Instagram

Hasta su colega Lit Killah le dejó un mensaje divertido: “Nooo rubius cuando video nuevo?” escribió con un doble sentido por el color de pelo y el nombre del famoso youtuber español.

Por el momento, la China Suárez no comentó ni dejó su ‘Me Gusta’ en la foto de su enamorado, por lo que no se sabe cuál es su opinión acerca del cambio de look.

Cena de lujo: Rusherking cocinó unas pizzas caseras para la China Suárez

Con el paso del tiempo la relación entre la China Suárez y Rusherking se afianza aún más y, en medio de versiones de una futura convivencia, el músico y la actriz pasaron el domingo juntos. Pero el plus fue el gran gesto del trapero al cocinarle a su novia unas pizzas caseras.

Todo el proceso quedó registrado en las historias de Instagram de los dos, donde primero mostraron el paso a paso de la preparación hasta obtener el resultado final. Cómplices como nunca, la China y Rusher desbordan de buena química.

Incluso las imágenes demuestran que se trató de una cena familiar ya que, si bien no se a aparecen los hijos de la artista en las historias, sí se los puede escuchar de fondo riendo y comiendo durante la velada.