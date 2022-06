Hace una semana que la China Suárez y Rusherking están disfrutando de sus primeras vacaciones como novios. A través de sus respectivas redes sociales, comparten los increíbles momentos que viven en México y presumen su amor.

China Suárez y Rusherking, muy enamorados. (Instagram @sangrejaponesa)

La China Suárez y Rusherking en México. Foto: Captura

Desde que oficializaron su relación, él en el programa “Ph: Podemos hablar” (Telefe), y ella, con un tierna fotografía en sus stories, los enamorados se escriben todo tipo de comentarios a la vista de sus millones de seguidores. En las últimas horas, el ex de María Becerra, publicó una imagen y la actriz le respondió.

China Suárez y Rusherking, de vacaciones en Méjico (Instagram Rusherking)

“El chaleco porque no sé nadar”, indicó el cantante debajo de una fotografía en la que se lo ve navegando con un chaleco salvavidas. Al ver la publicación, la exChiquititas le contestó: “Tranquilo. Yo te rescato”. Minutos más tarde, él le contestó, en broma: “Hola mi amor, recién vuelvo de la guardia, me ahogué”.

"Yo te rescato", la respuesta de la China Suárez a Rusherking. Foto: Captura

Cómo se conocieron la China Suárez y Rusherking

Varios fueron los rumores que circularon a principios de mayo que indicaban que la China Suárez y Rusherking estaban viviendo un romance. Otros, decían que los encuentros eran para concretar algún trabajo juntos con respecto a la música.

Primera foto de la China suárez y Rusherking

Pese a las especulaciones, semanas más tarde, él músico fue invitado a “Ph: Podemos hablar” y además de confirmar su relación con la intérprete de “El juego del amor”, dio detalles de cómo inició todo.

“Estoy enamorado y muy bien. Conocí a alguien y hace tiempo no la pasaba tan bien...Eugenia es muy buena persona y me cuida mucho. Como es conmigo, me enamora mucho”, comenzó diciendo en aquel momento.

Y siguió: “Nos conocimos en una fiesta. Nos hacíamos los boludos, yo no quería avanzar porque soy muy respetuoso pero ya habíamos chateado. Nos miramos, estuvimos ahí, toda la noche cruzando miraditas”.