Este sábado, Rusherking se presentó en el Luna Park, uno de los shows más importantes de su carrera. Es por esto que horas previas a la presentación, la China Suárez le brindó su apoyó a través de las redes sociales y lo alentó desde la platea.

La China Suárez luciendo el buzo con el grabado "Rusherking". Foto: Captura

La actriz mostró la secuencia desde su cuenta de Instagram, cuenta en la que la siguen 5.9 millones de personas. “Siempre la rompen. No hay otra”, escribió debajo del posteo refiriéndose al lugar donde cenó postevento.

La China Suárez y su salida después del Luna Park. Foto: Instagram/@sangreja

En la fotografía se la ve posando frente a la cámara con un jean mom de roturas, top blanco con red en lentejuelas, blazer y cartera negra. En la otra, sosteniendo un bandeja con su hamburguesa.

La China Suárez y su salida después del Luna Park. Foto: Instagram/@sangreja

La publicación obtuvo más de cien mil likes y decenas de comentarios. “Preciosaaaa”, “Divina y preciosa como siempre”, “Una re suerte Rusher”, “No existe más linda”, “Sos real? Por favor Eugenia que hermosa”, le dijeron algunos.

Cómo la China Suárez y Rusherking confirmaron su relación

Hace poco más de una semana, Rusherking confirmó su romance con la China Suárez en “PH: Podemos hablar” (Telefe). “Estoy enamorado. Es una persona muy buena, que me cuida mucho, me quiere mucho y estamos muy bien. Me enamora mucho cómo es conmigo”.

Rusherking sobre su relación con la China Suárez. Foto: Captura Tv

Al verlo en la pantalla chica declarándole su amor, la artista compartió una foto en blanco y negro en la que están abrazados, y lo etiquetó junto a un emoji de un corazón.