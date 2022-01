Cande Ruggeri, modelo, influencer e hija del exjugador Oscar Ruggeri, se encuentra de vacaciones junto a toda su familia en Punta Cana, República Dominicana.

Cande Ruggeri Foto: Cande Ruggeri

Desde el paradisíaco destino, donde disfrutan de los servicios de un reconocido all inclusive de primer nivel, la rubia no deja de subir y compartir variado contenido a sus redes. Además de lo que se puede hacer en el hotel y momentos agradables con sus seres queridos, le está dando mucho espacio a los distintos looks del día.

Bien se sabe que Cande es la cara de muchas marcas que la convocan para representarla, y entre estas, no faltan las de trajes de baño. Por esto, la simpática joven ha deslumbrado estos días con variados conjuntos de playa.

Cande Ruggeri Foto: Instagram @caleruggeri

La vestimenta de noche, por supuesto, no se quedó atrás. Este jueves, compartió en su perfil de Instagram el look que eligió para cenar y dejó boquiabierto a más de uno. En las imágenes y videos se la ve con un top strapless de color salmón y tiras, un short de jean negro y botas texanas para darle un toque diferente.

Por supuesto, los elogios y likes no se hicieron esperar: en apenas 10 horas acumuló más de 16 mil corazoncitos.

Cande Ruggeri Foto: Instagram @caleruggeri

Enamorada y emprendedora

Además de mostrarse feliz con todos los miembros de su familia, Cande le dio principal importancia en sus publicaciones a su novio, Nicolás Maccari, con quien hace un largo tiempo mantiene un relación súper formal.

Se los vio juntos en imágenes que ambos suben en sus redes y las demostraciones de cariño son una constante entre los dos.

Cande Ruggeri Foto: Instagram @caleruggeri

Por otro lado, y aunque ella asegura estar disfrutando a full de sus vacaciones, no descansa de sus emprendimientos. Vale recordar que Cande está detrás de su propia marca de bolsos y carteras, y en estos días también se dedicó a promocionar un sorteo junto a otras empresas. Quién pudiera trabajar desde la arena blanca, ¿no?