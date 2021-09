Candela Ruggeri encandiló a sus seguidores de Instagram con un conjunto de encaje rojo en la parte de arriba y celeste en la de abajo. Este osado look hizo suspirar a todos sus fanáticos.

“Amor por este vestuario”, escribió la modelo, que cuenta con casi dos millones de seguidores en la red social. Su posteo superó los 30 mil me gusta en pocas horas y recibió cientos de comentarios halagando el jugado vestuario que eligió.

“Ah bueno”, “Sos una bomba”, “Muy linda”, “Hermosa”, fueron algunos de los mensajes que llegaron a escribirle.

Por supuesto, hubo quienes quedaron sin palabras y optaron reemplazarlas con emojis de corazones, bombas, fuegos y caritas enamoradas.

La hija de Oscar Ruggeri, campeón del mundo en México 86, tiene acostumbrados a sus fans a este tipo de contenido, ya que comparte diariamente los looks que usa en Showmatch La Academia junto con distintas campañas que promociona.

Candela Ruggeri deslumbró con su figura en las playas de Punta Cana

La polémica con Agustín Sierra

Candela Ruggeri y Agustín Sierra compartieron trío de baile en Showmatch, durante el año 2015. Tras esa experiencia, hubo un affaire entre ellos que hace poco fue recordado por la hija del Cabezón, ya que se reencontraron en La Academia.

“Cachete Sierra me rompió el corazón. Fue el primero que lo hizo. Yo me enamoro muy fácil. Ya pasó mucho tiempo... Pero me dejó”, reveló la bailarina. Aseguró, que el ex Casi Ángeles la dejó por mensaje.

Sin embargo, el actor le contestó en La Previa de La Academia: “Es raro escucharla hablar así porque nosotros nunca estuvimos de novios”. Incluso reveló que el motivo de la ruptura tuvo que ver con que ella “quería algo más serio” y él no.