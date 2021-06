Cande Ruggeri brilla en “Showmatch La Academia”. La hija de Oscar Ruggeri con el tiempo se convirtió en una de las figuras que no deben faltar en los programas comandados por Marcelo Tinelli, y la nueva apuesta no fue la excepción.

//Mirá también: Candela Ruggeri levantó la temperatura con una bikini blanca y negra

La semana pasada, la rubia se había destacado con su imitación de Shakira y, al ser una de las participantes con puntaje más alto, esta vez estuvo a cargo de la apertura de ronda del nuevo ritmo musical.

Cande Ruggeri (Instagram/@caleruggeri)

Se trató del shufffle, que se centra en el movimiento de pies y está muy relacionado con el clásico tap. Hoy, es furor en redes y, por ende, no podía faltar en la pista del programa. El desafío para las parejas del certamen será coordinar cada paso con cuatro bailarines más.

Cande y su partener Nicolás Fleitas eligieron bailar de “Rain on me”, de Lady Gaga y Ariana Grande, pero no tuvieron grandes devoluciones. “Me fui rara y desconcertada. No entendí mucho lo que me dijeron algunos de los jurados”, escribió la modelo en una storie de su cuenta de Instagram.

Cande Ruggeri y equipo (Foto: Instagram) Instagram

Sin embargo, con lo que sí se la notó muy feliz fue con el equipo que la acompañó. “Yo los amo a ellos, qué quieren que les diga. Son tan tan lo más, talentosos, buenas personas, compañeros, divertidos... ¡A seguir por más! Este año, vamos por todo”, escribió junto en una foto en la que se la ve con parte de su grupo.

//Mirá también: Cande Ruggeri encendió las redes: “Doy por inaugurada la temporada de bikinis”

Cande Ruggeri y un look jugado (Foto: Instagram) Instagram

Asimismo, el outfit elegido para la ocasión también causó sensación. “¿Podemos hablar del vestuario de ayer?”, desafió. La imagen la muestra de espaldas y de perfil, luciendo una joggineta versión nocturna: súper brillosa. Pero lo más particular es que la prenda no cubría del todo la parte inferior, por lo que se podía ver un culotte less negro que la rubia lució con mucha actitud. La parte de arriba se componía de un corpiño combinado con el pantalón.

Cande no se habrá llevado todos los puntos, pero sí todas las miradas.