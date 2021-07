Nathy Peluso estrenó recientemente su canción “Mafiosa”, que es ya es furor en todas las plataformas. La novedad es que hubo una campaña publicitaria muy fuerte de este nuevo material, nada más y nada menos, que en Nueva York.

Nathy Peluso llegó a Times Square. (Instagram)

Hace unos días, una enorme pantalla en el Times Square con la imagen de la cantante de trap llamó la atención de todo aquel que paseara por la famosa área estadounidense. “Mafiosa está en los edificios de Nueva York. Times Square está salseando, como hace mucho tiempo no salseaba”, escribió en la oportunidad la artista.

Ahora, la cantante volvió a exponer su sorpresa en las redes tras encontrarse con un artículo que la menciona en el reconocido diario The New York Times. “Me dispararon en el corazón y ahora dicen que soy la mafiosa”, comenzó el posteo, haciendo referencia a la letra de su nueva canción. “Desperté con ‘Mafiosa’ en The New York Times. Estamos para romper unos buenos platos para festejar”, expresó.

Nathy Peluso Instagram

Las imágenes de la publicación la muestra con un minienterito blanco con mangas cortes y un súper escote. Las poses sensuales y desafiantes, que ya son una marca registrada para Nathy, tampoco faltaron en la producción que, como no podía ser de otra manera, incluyó el diario en sus manos.

Nathy Peluso Instagram

“Gracias por creer en mí. Mi público es de otro mundo. Les prometo darles azúcar hasta que en el cielo me lleven de parranda. Bailen y gocen mafiosa, que es para ustedes”, aseguró la artista, que disfruta de un éxito indiscutido, y que ya ha traspasado las fronteras.