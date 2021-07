Nathy Peluso lanzó este miércoles “Mafiosa” y su éxito llega a lugares insospechados. El videoclip, realizado por The Movement y con la colaboración de la propia artista, superó las 450.00 reproducciones en ocho horas.

//Mirá también: Bad Bunny lanzó su nuevo tema “De Museo”

Es por eso que, con toda la emoción del nuevo tema, la cantante no contuvo la alegría cuando su outfit, con botas blancas estilo texanas, tapado y bikini llegó al mismísimo Times Square.

Nathy Peluso posó con un conjunto tan exótico que llegó hasta las pantallas de Time Square (Instagram)

“MAFIOSA está en los edificios de Nueva York. Time Square está salseando como hace mucho tiempo no salseaba! Gracias mi gente por esta hermosa acogida, siento su disfrute y me impulsan heavy metale”, escribió Nathy en su cuenta de Instagram, junto a las fotos de su look y de la gigantografía.

//Mirá también: Nathy Peluso sacó su nuevo single “Mafiosa”

Y contó: “Hoy estoy en Suiza que voy a tocar en el festival de Jazz de Montreux, realmente un paso importante en mi carrera, en este escenario han tocado ídolos, va a ser una noche importante. Me tengo que tomar un momento para caer en la cuenta de que esto no es una peli, es una realidad por la que trabajo duro durísimo y el fruto más bello es la concreción de los sueños. Gracias por creer en mi, mi público es de otro mundo. Les prometo darles azúcar hasta q en el cielo me lleven de parranda”, les dijo a sus fanáticos.

Nathy Peluso posó con un conjunto tan exótico que llegó hasta las pantallas de Time Square (Instagram)

Nathy hizo una pausa en medio de su exitosa gira europea, llamada Calambre Tour, para presentar este nuevo tema. La cantante viene de hacer dos conciertos -en el Festival Jardins Pedralbes de Cataluña- y agotó completamente las entradas.