Cinthia Fernández cautivó con un top deportivo y short fucsia.

La carrera de Cinthia Fernández recorrió varias facetas, participó de varias obras de teatro, fue bailarina en repetitivas temporadas de Showmatch, fue panelista y hasta lanzó su pasó al mundo de la política.

Fernández también tiene un canal de YouTube llamado “Las trillos terremoto” donde súperas las 45 mil suscripciones y los 22 videos, donde en cada uno de ellos muestras juegos, challenges y actividades divertidas en familia.

Además de sus múltiples actividades diarias, logra ponerle atención a su cuidado personal en el gimnasio. Recientemente, reveló su rutina de entrenamiento para glúteos de cara al verano.

Cinthia Fernández suele compartir fotos luciendo diferentes outfits. Foto: Instagram.

Sin embargo, no solo se dedica a los ejercicios, también sabe cómo lucir bien. A la hora de mostrar su conjunto deportivo en color fucsia de dos piezas, así se puede ver en la imagen que publicó en sus historias de Instagram y donde se enfoca en primera plana.

Cinthia Fernández luciendo un conjunto deportivo fucsia. Foto: Instagram

Cinthia Fernández se podría postular por segunda vez

En el programa conducido por Fabián Doman, Momento D, afirmó que Javier Milei la había llamado para ser candidata de su espacio en las próximas elecciones. “Tengo ganas y miedo”, confesó en vivo.

Y agregó: “Ganas porque me fue bien, porque me gusta porque la causa que sigo defendiendo, que todo el mundo me criticó y son hipócritas, que es el tema de alimentos que se aprobó el veraz de los papitos luchones y hay muchas cosas para hacer y veo mucha gente aplaudiendo la medida”.

Cinthia Fernández podría darse una segunda oportunidad con la política. Foto: Instagram

Para cerrar sus emociones frente a la propuesta recordó: “Y miedo porque el año pasado la pasé mal, me amenazaron, se me cagaron de risa”.