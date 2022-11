En pollera pantalón y musculosa blanca de escote drapeado, Cinthia Fernández conquistó en las redes

Cinthia Fernández utiliza su cuenta de Instagram para presentar productos que utiliza a nivel capilar o corporal, para interactuar con sus millones de seguidores o para exhibir las prendas que viste en el día a día o durante algún evento en particular, como ocurrió en esta ocasión.

Este es el retoque estético que se hizo Cinthia Fernández.

Con un trabajo de cámara impecable que se encargó de capturar todos los detalles de su look, la modelo presentó el outfit que eligió usar: se trató de una musculosa blanca con escote drapeado, una pollera pantalón color verde militar y sandalias de tono crema con taco grueso.

El vestido de encaje de Cinthia Fernández. Foto: Instagram

Al mismo tiempo, se encargó de mover y sacudir su pelo para mostrar tanto su brillo como suavidad, ya que horas antes promocionó el baño de crema que se aplicaba para que su cabello estuviese sano y fuerte.

Qué pasó entre Cinthia Fernández y Silvia Fernández Barrio

La bailarina no suele mantenerse en silencio cuando hay una situación que le molesta, sino todo lo contrario. Ya sea de forma respetuosa o con un elevado tono de voz, la modelo suele expresar su pensamiento en redes o desde su lugar como panelista, como ocurrió en esta oportunidad.

Cinthia Fernández se enfureció con Silvia Fernández Barrio. Foto: Infobae

Mientras Silvia Fernández Barrios solicitaba respeto por la cultura arábica, Cinthia Fernández comentó con furia: “¿Respetuosa a ellos? ¿En serio me decís?”, y continuó: “Para mí no merecen respeto en absoluto que llamen a una mujer como si llamaran a un perro, chistándola, que la sienten en otra mesa, que siempre las aparten, que no puedas ir de la mano con tu pareja”, y creó un clima de silencio absoluto en el estudio.