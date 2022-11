Cinthia Fernández confesó que la llamaron desde el espacio de Javier Milei para sumarse a las elecciones

En el programa Momento D (eltrece) de esta tarde, su conductor, Fabián Doman, lanzó una primicia al aire que dejó sorprendidos a los panelistas, incluyendo Cinthia Fernández, que no esperaba que Doman hablara sobre el tema.

El conductor y actual presidente de Independiente, reveló que a la modelo la llamaron desde el espacio de Javier Milei para que se sume de cara a las elecciones 2023. A lo que Cinthia respondió que estará evaluando la propuesta.

La mediática ya se había presentado como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, en las legislativas de 2021.

Y como en aquella oportunidad, donde su campaña se centró en los derechos de las madres solteras, Fernández dejó entrever que iría por el mismo camino: “Yo saqué 90 mil votos, más lo que me chorearon. Iría por la provincia. Tengo ganas y miedo. Las ganas son porque me fue muy bien, pero todo el mundo me criticó y se me rio en la cara”, confesó.

Cinthia Fernández y su confesión: “Mi límite son los K. No les creo que los peronistas”

La panelista mostró su costado político cuando le preguntaron a qué espacios podría sumarse: “Mi límite son los K. No les creo que los peronistas, discúlpenme”.

Y comentó que se tomará tiempo hasta el viernes para decidir si acepta o no la propuesta del espacio de Javier Milei, donde mantendrá una nueva reunión.

Para el 2021, Fernández se había presentado como precandidata a diputada por Unite, focalizando su campaña en la lucha para que los padres divorciados cumplan con sus cuotas alimentarias, entre otras tantas obligaciones.

La campaña de Cinthia Fernández en 2021.

De aquel momento, se recuerda el video polémico que protagonizó, bailando en tanga y portaligas frente al Congreso, y las críticas que recibió a raíz de ello: “Seguramente fue por el video del culo”.