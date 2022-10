El conjunto de lencería que usó Cinthia Fernández para Halloween sorprendió a todos sus seguidores

Cinthia Fernández ingreso a los medios, era muy chica y participó de “MissMatch” en 2005, cuando tenía a penas 18 años, para los que no lo recuerdan, era un segmento que tenía Marcelo Tinelli en Showmatch.

Cinthia Fernández

También en 2007 fue una de las figuras de Gran Hermano Famosos, donde no paso desapercibida con su carácter combativo, y llego a cortarle la ropa con una tijera a Carlos Nair Menem. Pero su juego no terminó ahí, sino que intentó ponerle laxante a las bebidas de sus compañeros en el reality.

La bailarina supo como generar contactos y crear lazos para permanecer en auge de las noticias hasta el día de hoy, pese a que muchas veces se la ve envuelta en escándalos amorosos e incluso laborales.

El vestido de encaje de Cinthia Fernández. Foto: Instagram

Ya superó los cinco millones de seguidores en la red social de la lupita donde muestra todo tipo de contenidos: como su spot en el 2021 para entrar al Congreso de la Nación, fotos con su familia y múltiples campañas de modelaje.

Cinthia Fernández y su conjunto deportivo blanco Foto: Instagram/cinthia_fernandez_

Hace algunas horas, la influencer compartió su look para usar en la conocida fiesta de Halloween. Un conjunto de lencería de encaje color negro que desata sensualidad, junto con medias de lycra con cortes en los glúteos. Y por último le agregó una campera de efecto cuero.

Cinthia Fernández más sensual que nunca

El pelo rizado, el smokey eyes y los tacos de 10 cm le proporcionan todo lo que le faltaba para transformar a este atuendo en un disfraz para ir de fiesta.

Cinthia Fernández y su participación en plataformas para adultos

La modelo hace actuaciones en plataformas de contenido para adultos y comentó: “Si me preguntas a mí, yo no quiero, pero la guita es tan abismal…”.

Cinthia Fernández. (Foto: Instagram)

“A mí ni siquiera me obligan a estar desnuda. Ni siquiera tengo que mostrar, si quiero no muestro, ni siquiera muestro, si no quiero, y elijo mostrar o no mostrar”, relevó Cinthia sobre su nuevo trabajo.