Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano, paralizó Instagram con una foto sin ropa.

Por estas horas, no solo los nombres de Daniela y Thiago son tendencia en las redes sociales, también lo es el de Camila Medina, la hermana del exparticipante de Gran Hermano. ¿La razón? Es que después de que nacieron sus sobrinas, la joven publicó una foto al natural en su cuenta de Instagram que tomó por sorpresa a más de uno de sus seguidores.

Se trató de un primer plano suyo en el que se la ve recostada en la cama, boca abajo, aparentemente sin corpiño, con los ojos cerrados y lengua afuera, además de acompañar la imagen con la canción de María Becerra, Piscina.

Camila, la hermana de Thiago de "Gran Hermano", es protagonista de una foto viral. Foto: instagram.com/camilaoficial94

La foto viral de la hermana de Thiago

La foto de alto voltaje de Camila llegó justo después de un posteo que hizo, donde celebró la noticia del nacimiento de las gemelas de Thiago y Daniela. “Estoy feliz, oficialmente tía”, expresó la joven en su cuenta de Instagram, al borde de las lágrimas.

Es que muchos usuarios de las redes sociales estaban al pendiente del perfil de Camila para saber sobre las nenas recién nacidas y los orgullosos padres primerizos, especialmente por el estadio de salud de Daniela, quien había atravesado un embarazo de riesgo.

La foto traspasó Instagram y llegó a X (antes Twitter), luego de que un usuario la publicara en esa red social, con un comentario llamativo: “Yo solo entré al Instagram de la hermana de Thiago para ver si había subido algo de las sobrinas”.

Los comentarios y reacciones no tardaron en llegar, convirtiendo el nombre de la hermana del ex Gran Hermano en trending topic. Por el momento, Camila Medina no ha dicho nada al respecto, simplemente ha reposteado la imagen que recompartieron algunos seguidores en su perfil.

Seguramente no tardará en llegar en las próximas horas una foto de la hermana de Thiago junto a las gemelas recién nacidas.