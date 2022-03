Con más de 15.2 millones de seguidores en su cuenta, Camila Cabello anunció que el día 7 de abril lanzará a través de TikTok un concierto en el cual, se podrá disfrutar de las canciones que lanzará en su próximo álbum “Familia”.

Camila Cabello anunció su próximo concierto luciendo un look bomba. Foto: Instagram

“I filmed a concert w all new songs from my upcoming album FAMILIA and it’s out April 7 on @tiktok and IM SO EXCITED FOR U IT SEE IT 💅🏼” compartía este día lunes Camila a través de su cuenta de Instagram, lo cual significa: “Filmé un concierto con todas mis nuevas canciones de mi próximo álbum ‘Familia’ el cual será lanzado este 7 de abril a través de TikTok. Estoy muy ansiosa por que ustedes lo vean”.

El look bomba de Camila Cabello

En la mencionada publicación podemos ver a Camila lucir una chaqueta de color vino y en tela vinilo, pero con el detalle de no llevar ninguna prenda debajo de esta, lo cual lo transforma en un look súper osado.

Los looks Tendencia de Camila en el adelanto de su show por TikTok. Foto: Instagram/Camila

Además, en el video adelanto publicado por Camila, la podemos ver lucir diferentes looks que fueron tendencia a lo largo de la temporada primavera-verano 2022 en Latinoamérica y que, ya se están empezando a vivir a medida que llega el calor en Europa y los Estados Unidos.

Los looks Tendencia de Camila en el adelanto de su show por TikTok. Foto: Instagram/Camila Cabello

En el video podemos ver outfits compuestos por colores vibrantes siendo protagonistas el verde y el rosa en su mayoría y, volados y flecos que acompañan al movimiento de caderas de la cantante. Estos diseños desde finales del año 2021 han sido parte de las más importantes colecciones y de las más prestigiadas pasarelas, estando presente en la pasada Semana de la Moda de París, por ejemplo.

Los looks Tendencia de Camila en el adelanto de su show por TikTok. Foto: Instagram/Camila Cabell

Sobre los flecos y volados un artículo de la revista Vogue aseguraba “La relación conceptual entre la libertad del verano y el movimiento que implica uno de los adornos más antiguos de la historia de la vestimenta está ahí, y ha sido recreada por firmas como Proenza Schouler, que los tiñe de un contundente rojo, o Chloé, que explora una versión más gruesa y multicolor”.