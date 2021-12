Varios son los famosos que ante la incipiente llegada de verano eligen destinos fuera de Argentina. Barby Franco y Fernando Burlando fueron uno de ellos, por lo que decidieron pasar unos días en Punta del Este.

Burlando, Barby y una casa para disfrutar. (Instagram Barby Franco)

Desde la ciudad uruguaya, la panelista de “Pampita Online” (Net TV), aprovechó el calor del fin de semana para lucir una bikini metalizada y posar desde la psicina, motivo por el cual deslumbró a su más de un millón de seguidores en Instagram.

Barby lució una bikini metalizada. (Foto: Instagram).

" Estalló el verano con Barby”, “Muy linda Barbarita Franco”, “Bombona linda”, “Siempre tan linda ella. Te amo bomboncita”, “No puedes ser más guapa, brutal”, “La más linda de Argentina” y “Quien pudiera ser dueño de esa obra de arte”, fueron solo algunos de los elogios que recibió.

Barby posó desde Punta del Este. (Foto: Instagram).

Barby Franco conducirá los Martín Fierro Digital

Fue el productor Gastón Trezeguet quien le informó que la querían para que condujera la ceremonia que tendrá lugar el próximo sábado 18 de diciembre en el salón principal del Hotel Comahue de la ciudad de Neuquén.

Barby Franco junto a Pampita y el Martín Fierro de Cable que recibieron por "Pampita Online". (Foto: Instagram).

“¡Estoy muy feliz! No me lo esperaba. Cuando una viene trabajando tanto... recién ahora siento esta suerte de reconocimiento. Pero lo tomo como un trabajo más, no como un regalo”, expresó Barby en una charla con Infobae.

El evento comenzará a las 21 horas con la alfombra roja y una hora más tarde se iniciará la entrega de premios.