Barby Franco es una de las participantes de “La Academia” de ShowMatch (El Trece). Asentada en los medios desde hace años, la modelo usa su Instagram para mostrar distintos tipos de contenido para todos sus seguidores. Ahora, hizo lo propio, pero a su vez se metió en la polémica que rodea a Alberto Fernández.

En los últimos días, el presidente de la Nación participó en un encuentro con su par español, Pedro Sánchez, y expresó una frase que generó ruido. Lo tildaron de “racista”. En concreto, el mandamás nacional dijo: “Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Eran barcos que venían de allí, de Europa”.

Barby Franco en la pileta. (Foto: Instagram) Instagram

Así las cosas, Barby, que pasó una crisis de pareja con Fernando Burlando y ahora disfruta de su compañía, publicó una foto en su cuenta de la red social de la camarita. Además de mostrar un look que dejó a todos como locos, le aportó un mensaje diferente.

Franco posó con un arnés de ropa interior de color negro. Con esa imagen, sus admiradores aprovecharon para destacar su figura. No obstante, la modelo, que estuvo en una relación el arquero Diego Rodríguez, ironizó las declaraciones de Fernández.

“¡Yo vengo de la selva!”, redactó la mujer. En las primeras 11 horas tuvo 48 mil me gustas y cientos de comentarios positivos para ella, que está viviendo un gran momento personal desde que se sumó a “La Academia”.

Cabe señalar que en la última sentencia que tuvo el programa, la amiga de Pampita zafó de la eliminación. Además, estuvo envuelta en un escándalo. Es que su performance no fue buena, pero la jurado, de buena relación con ella, le puso un 10.

No habrá casamiento con Fernando Burlando

Barby Franco y Fernando Burlando están en pareja hace 10 años. En la participación de la modelo en “Pampita Online” (Net TV), la mujer consideró que es “un montón”. Quienes estaban en el programa, lanzaron: “Y tres intentos de casamiento, tres intentos fallidos ya”.

En ese sentido, la bailarina dijo que “no me voy a casar más”. Pampita le consultó si este año lo intentará de nuevo, a lo que ella le respondió: “No, ya está, es lo mismo. Después leí bien el Código Civil y no me conviene casarme”. E insistió: “Ahora que estoy estudiando Derecho no me conviene casarme, de verdad lo digo”.