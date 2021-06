Jimena Barón sigue dando que hablar en las redes sociales. La cantante apuesta fuerte a la hora de presentarse en “La Academia” por elTrece cada noche, donde forma parte del jurado.

Jimena Barón Instagram | Instagram

Consciente de su popularidad en Instagram, la cantante compartió una galería de imágenes con el vestuario que luciría en la gala televisiva y a sus admiradores les encantó su look.

Como escenario de sus fotografías eligió un placard con barral y algunas perchas vacías. Se ve a la actriz con un corpiño plateado con bordes blancos y anudado con tiras.

Jimena se lució con un pantalón rojo fuego oxford muy ajustado arriba y ancho abajo y calce a la cintura. Para completar el atuendo, Barón lleva guantes de cuero al tono que le llegan por encima del codo.

Como único texto la jurado puso un emoji de corazón y un conejo, aludiendo a Roger Rabbit como recuerdo de su novia Jessica a la que evoca con su ropa rojo pasión.

La publicación cosechó más de 161 mil “Likes” en pocas horas y miles de comentarios de algunos de los más de 5.7 millones de seguidores que tiene hasta el momento.

Si bien muchos fueron halagadores, otros criticaron severamente su extrema delgadez e incluso recibió consejos de parte de sus fans: “Comé nena” o “Necesitás un churrasco”.

Pero contra estas opiniones muchos le dijeron: “Tu cuerpo nena, eso necesito”, “Uff, preciosa”, “Por dios, esa jurada, bebé”, “Perfecta” o “De qué bombonería te escapaste. Jimena”.

Jimena Barón y Pampita, enfrentadas por el puntaje

Jimena Barón tuvo un cruce con Barby Franco en la gala a la hora del puntaje: “La elección fue piola porque vos bailás muy bien y eso hace que la gente conecte, porque deslumbras, pero el canto… Jesucristo”.

Ángel de Brito criticó a Barby Franco y le dejó un uno como puntaje. Pero Pampita la defendió: “Cuando el participante viene y vibra, a mí me gusta y lo valoro. A mí me gustó tanto que voy a poner este puntaje”.

Claro que era un puntaje secreto. Ahí fue cuando Jimena intervino con su opinión: “Venís con buena energía y con buena onda. Sé que agregás cosas”.

Y agregó: “Veo tus vestuarios y tus looks. Esos detalles hablan de una mina que cuando se va de acá sigue laburando”.

Y siguió con sus halagos hasta llegar a su canto: “Con respecto al canto, no pronunciás bien en inglés. Ahí no estuvieron inteligentes. Era tu propia lengua, no distinguí la letra de la canción en ningún momento”.

Y dio su puntuación, manifestando su desacuerdo con Pampita: “Te voy a bajar un punto porque no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Pampita con vos”.