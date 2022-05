Alejandra Maglietti fue una de las periodistas que pasó por la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2022 y lo hizo con un osado look que no pasó desapercibido.

La periodista fue con un diseño creado por Luis Palacios, el ganador de la tercera temporada del reality “Corte y Confección”.

Alejandra Maglietti en el Lollapalooza 2022.

El look de Maglietti constaba de dos partes, un top al estilo “underboob” en color negro y con hombreras que acompañó con una pollera ajustada con brillantes y transparencias.

Alejandra Maglietti en la alfombra roja de los Martín Fierro. Foto: Vía País

Al ser tan corto el top, este dejaban a la vista parte de su pecho y su torso. Esta no es la primera vez que Alejandra posa con una prenda de este estilo, que es bastante polémico y arriesgado. Para darle más protagonismo al conjunto, la periodista lució su cabello atado.

Edith Hermida y Alejandra Maglietti en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2022. Foto: VíaPaís

Alejandra estuvo acompañada en su paso por la alfombra roja por Edith Hermida, ambas panelistas de “Bendita”, el programa conducido por Beto Casella que cuenta con dos nominaciones en esta edición de los Martín Fierro.

Alejandra Maglietti ya había lucido un top "underboob" en "Bendita".

Asimismo, la periodista mostró momentos de su preparación antes de que iniciara la noche. Ella se encuentra hospedada junto a Hermida en el Hilton, hotel donde se lleva a cabo la ceremonia.

Cuál es el verdadero nombre de Alejandra Maglietti

Muchos la conocen como Ale Maglietti, pero la periodista tiene otro en su DNI. Su verdadero nombre es Ayelén. Maglietti explicó una vez en su cuenta de Instagram que la razón de este cambio tenía que ver con que “no le entendían el nombre cuando lo daba”.

“Todos piensan que me quiero olvidar de lo que viví en Formosa. Nada que ver. No me entendían. Cuando vine acá yo decía Ayelén y no me entendía nadie. Entonces, tuve que usar Alejandra y quedó ese nombre solo por eso”, reveló.