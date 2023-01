En la madrugada de este domingo, desconocidos ingresaron a robar al CAPS Nº 3 ubicado en Margen Sur en Río Grande. Las autoridades sanitarias de la provincia recibieron la noticia alrededor de las 6 de la mañana a través de un llamado de la policía.

Río Grande: robaron en las instalaciones de la CAPS Nº 3 en Margen Sur Foto: Prensa

La Directora Provincial de Atención Primaria Zona Norte, Claudia Ramírez, comentó al respecto que “los delincuentes ingresaron por una ventana lateral cortando la reja. Hasta ahora y de acuerdo al inventario sabemos que robaron cinco computadoras all in one, dos monitores, tres tablets que utilizaban los agentes sanitarios cuando hacían domicilio, saturómetros, una lámpara ginecológica, celulares, estetoscopios, tensiómetros digitales y pavas eléctricas que se utilizaban en las distintas campañas”.

Río Grande: robaron en las instalaciones de la CAPS Nº 3 en Margen Sur Foto: Prensa

“También produjeron numerosos destrozos, esparcieron medicación, destrozaron el consultorio de odontología, violentaron puertas donde estaban los medicamentos y cosas propias del personal”, agregó.

Río Grande: robaron en las instalaciones de la CAPS Nº 3 en Margen Sur Foto: Prensa

Finalmente, la funcionaria lamentó los hechos ocurridos y confirmó que hechas las denuncias pertinentes la policía se encuentra realizando a investigación para encontrar a los responsables.