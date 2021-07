Garramuño intentará retener la banca de diputado nacional de la coalición Juntos por el Cambio. Aunque fue una noticia, para algunos, sorpresiva, el edil “mopofista” dijo que era es algo que venía analizando desde hace un tiempo.

Se acercan las P.A.S.O y se comienzan a conocer los precandidatos. Archivo

De cara a las P.A.S.O y con la consolidación del Frente de Todos, que integra casi una veintena de partidos, Garramuño decidió formar parte de las líneas de Juntos por el Cambio. En esta oportunidad lo hará como candidato extrapartidario para competir en el mes de septiembre.

Por otro lado, recalcó que no renuncia a sus convicciones personales, ni políticas ni a sus raíces dentro del Movimiento Popular Fueguino , pero frente al escenario político nacional, es necesario construir consensos en un escenario cada vez más polarizado.

Concejal Ricardo Garramuño

Fiel a sus convicciones, el concejal, se diversificó del Kirchnerismo, y a través de redes sociales dijo: “Mis decisiones y mis posturas son muy claras respecto a los valores y a lo que defiendo. He denunciado al kirchnerismo en la ciudad, me he opuesto a sus atropellos y a sus intentos hegemónicos . Hoy considero que es el momento de hacerlo desde el Congreso de la Nación”.