El Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, acompañó la decisión de los centros de excombatientes de la provincia de suspender la Vigilia y las ceremonias oficiales por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas y convocó a la comunidad a acompañar la conmemoración desde sus hogares.

En este sentido el mandatario manifestó “la suspensión de la Vigilia y de los actos está determinada por la situación epidemiológica y el Gobierno de la provincia los respalda. En este contexto, tenemos que manifestar nuestro reconocimiento a nuestros héroes y renovar nuestro respaldo y reclamo irrenunciable de soberanía sobre nuestras islas”.

Además recamarcó que “tenemos que demostrar doblemente desde nuestros hogares el compromiso que tenemos por la Causa Malvinas y por nuestros ex combatientes”. Y agregó “como se vive el 2 de Abril en la provincia no se vive en otro lugar y los fueguinos y fueguinas lo vivimos con mucho acompañamiento a nuestros ex combatientes. Siempre recordamos los distintos conflictos sucedieron en la provincia pero llega esta fecha y estamos todos unidos porque es una causa que nos une”.

A su vez recordó “somos la única provincia argentina que tiene parte de su territorio usurpado ilegalmente y por eso lo vivimos de una manera especial. Nuestro Gobierno ha tomado una actitud de acompañamiento a las medidas del Gobierno nacional, y desde nuestro lugar sostener también un reclamo permanente. Nosotros no miramos como un apéndice la Cuestión Malvinas, para nosotros es parte de nuestro territorio y todos los días nos duele que esté ocupado ilegalmente”.

“Todos los días tomamos acciones, tuvimos una reunión muy productiva con el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa y hablamos de Malvinas. Así lo hicimos también cuando vino el embajador de Rusia y de China. Todos los días tomamos postura y la provincia no ha hecho silencio ante los atropellos de nuestra soberanía”. sentenció el gobernador.