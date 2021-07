En una entrevista realizada en Radio Mitre Ushuaia, Roberto Murcia dijo que “el puerto de Ushuaia está en el corazón de la ciudad, pero muy poca gente sabe lo que ocurre en el interior del mismo”. A su vez, destacó la importancia estratégica del puerto como punto de proyección antártica y en lo que respecta a logística y turismo. “Estoy muy contento de que me hayan elegido para conducir los destino de la Dirección, porque realmente le tengo un cariño especial a ese sector” , expresó.

Puerto de Ushuaia pre pandemia.

Por temas de pandemia, prácticamente hace un año y medio que no se ve mucho movimiento en la terminal fueguina, pero en realidad se ha trabajado en logística, con buques portacontenedores y de pesca . Murcia explicó el puerto no paró de trabajar ni un solo día, ya que se decretó la actividad de marina mercante como “esencial”, en tiempo de pandemia.

En este contexto, el presidente de la DPP, recordó que hubo 3 casos de buques pesqueros contaminados por Covid, pero gracias a las labores sanitarias articuladas entre varios organismos y operadores sanitarios en el puerto, no hubo que lamentar contagios desde los buques hacia el personal sanitario . También recordó que por el carácter insular de nuestra provincia, la mayor parte de la logística ingresa por el puerto.

En relación a lo explicado por Murcia, las restricciones de circulación terrestre en algunas provincias hizo que se incremente la cantidad de contenedores enviados a Tierra del Fuego. “Estábamos recibiendo 19mil contenedores y ahora, estamos recibiendo 25mil” , detalló y lo comparó con la cantidad de camiones que simboliza la llegada de cada buque y la generación de movimiento económico que representa.

Puerto de Ushuaia - la actividad logística nunca se paralizó.

Como puerto estratégico, se gestionó la posibilidad de incrementar las prestaciones sanitarias, más allá del comité sanitario del puerto y se llegó a conseguir la instalación del Hospital Modular, que trabaja en instalaciones portuarias cedidas. Estos centros sanitarios estaban destinados al turismo, pero dada la situación de pandemia, la ubicación céntrica del puerto y el flujo de turistas que circulan por ese sector de la ciudad, fue factible el otorgamiento desde Nación. En el futuro, podría llegar a ser un lugar de atención a turistas, como a la sociedad en general.

Si bien, los trabajos portuarios con el movimiento de cruceros es de 3 años de anticipación, al momento, “hay previstas y solicitadas 580 recaladas” , indicó Murcia y mencionó un dato importante que, el crecimiento anual del 10% continúa. Estos números corresponden a la totalidad de amarres en el puerto, con todas las denominaciones de los buques: Portacontenedores, pesqueros, cruceros, etc. Representaría una cifra récord, comparables con las cifras de 2006, 2007 y 2008. (estadísticas de la DPP). De todos modos advirtió que “todo está sujeto a la apertura de fronteras de la República Argentina , que permitan el ingreso de buques directamente a la ciudad de Ushuaia como puerto de ingreso y aeropuerto de Ushuaia como aeropuerto internacional de ingreso a la República Argentina”.

Por otro lado, Murcia resaltó la visión y el criterio del presidente Fernández en su última visita a Río Grande, quien indicó que “Tierra del Fuego es una provincia estratégica para el tema antártico , independientemente de todo lo que es el reclamo de Malvinas”. El presidente de la DPP, recordó al ex ministro Meoni en su visita a Ushuaia y en particular, su visita al puerto, donde recorrió las instalaciones por un lapso de una hora. En ese tiempo, se interiorizó acerca de las novedades y necesidades portuarias. “A los 15 días asignó 200 millones de pesos para la obra del puerto” , resaltó y subrayó que no es solo la intensión y el deseo de que se consolide a la provincia como estratégica, sino que hay acciones que lo avalan.

El entonces ministro Mario Meoni junto al gobernador Melella, Roberto Murcia y funcionarios provinciales en el Puerto de Ushuaia. Prensa Gobierno Tierra del Fuego. | Prensa Gobierno Tierra del Fuego.

En este sentido, ya se están haciendo las gestiones para la audiencia pública que se realizará el 10 de agosto, por el estudio de impacto ambiental en la obra de ampliación del muelle. Esta obra representa un 20% más de muelle y consiste en la construcción de 80 metros de muelle y un dolphin de amarre en la cabecera. “Tenés un 20% más en sectores de amarre, pero aparte, le estás poniendo 2400 metros cuadrados de área logística arriba del muelle. Es realmente, una cifra importante”, dijo.

Roberto Murcia explicó que las obras se llevarán a cabo con fondos aprobados por la legislatura provincia más el aporte de Nación. En total se estaría contando un dinero que se acerca a los mil doscientos millones de pesos para el muelle comercial. Una vez realizada la obra, “nos va a permitir trabajar con buques de carga y buques de turismo a la vez” , mencionó.

Por otro lado destacó las gestiones del entonces ministro Meoni y el actual ministro de transporte de la Nación, quienes hicieron y hacen posible que Ushuaia y Tierra del Fuego cuenten con instalaciones a la altura de los puertos más conocidos del país y con características similares a los puertos internacionales. Por su parte, Murcia expresó que “como gestión, nos propusimos elevar el nivel de servicios y la calidad de los mismos. Tanto logísticos, como de infraestructura” y eso se planteó dentro del contexto de la competencia al momento de prestar servicios.

Puerto de Ushuaia.

Como punto estratégico, Murcia habló acerca de las competencias con otros puertos, como Punta Arenas, donde recalan buques de todo tipo y remarcó que para algunas cosas compiten sanamente, pero para otras son complemento . Lo mismo sucede con puertos de Perú y Uruguay. En materia de recaladas de cruceros dijo que “Si no estuviera Punta Arenas, Sino estuviera Ushuaia, si no estuviera Madryn, no vienen”.

En vísperas de la apertura de la temporada de cruceros, se llegó a flexibilizar los protocolos que se venían manejando desde el año pasado. Dado el nuevo panorama donde se puede contar con un plan de vacunación y testeos, se fueron modificando los protocolos. “Trabajamos muchísimo y básicamente, lo que pedimos es el 100% de pasajeros y tripulación, vacunados” , remarcó. Luego detalló que existen tres modalidades: verde, amarillo y rojo.

Roberto Murcia, presidente DPP, en estudios de Radio Mitre Ushuaia. Radio Mitre Ushuaia

Modalidad rojo : “La más restrictiva. Es la burbuja desde el país de origen. Hacen aeropuerto – puerto de Ushuaia, siempre en burbuja. Test al ingreso del puerto, antes de subir al barco. Hacen la navegación, test en navegación para garantizarnos que venga sano y también burbuja de salida al exterior”.

Modalidad amarillo : “estamos permitiendo manejar una burbuja que podía hacer turismo local”.

Modalidad verde : “es lo que esperamos todos. Lo que habitualmente recibimos al pasajero acá en Ushuaia”.

El presidente de la DPP dejó en claro que “siempre, en cualquiera de las 3 circunstancias, el protocolo del puerto exige: doble vacunación, test de ingreso y test de egreso”. Esto abarca también al personal que trabaja e interviene en el puerto de Ushuaia. Actualmente se está trabajando en protocolos a bordo de los buques, pero eso es responsabilidad de cada operador naviero.

Las 580 recaladas en Ushuaia, representaría una cifra récord, comparables con las cifras de 2006, 2007 y 2008. (estadísticas de la DPP). Radio Mitre Ushuaia