El presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Pino, dio un giro en su relación con el intendente Walter Vuoto . El día martes mantuvo una reunión con el jefe comunal y expresó su apoyo “al candidato que elijan las autoridades del PJ” . Esa autoridad la tiene el intendente, ya que es el representante número uno del Partido. Pino dijo que durante el encuentro hablaron de la reactivación económica dela ciudad, teniendo en cuenta los anuncios de la apertura de la temporada de cruceros. “ Hay una estimación de casi 500 recaladas y con esto volveríamos a la reactivación”, dijo “Siempre digo que la ciudad de Río Grande se reactiva más rápidamente porque es netamente industrial; en cambio en Ushuaia, si no vienen turistas, la reactivación industrial es mínima . Normalmente todo el movimiento se hace a través del turismo y hoy la actividad económica está dependiendo de los salarios de los empleados estatales”, remarcó.

El Intendente Walter Vuoto mantuvo un encuentro con el Concejal Juan Carlos Pino. Prensa Municipalidad de Ushuaia

Por otro lado, el edil no dejó interiorizadas sus ansias de ver la reapertura del turismo, aunque remarcó el seguimiento y cumplimiento de los protocolos vigentes. Resaltó el incremento de vuelos a la ciudad y destacó el trabajo de los diferentes niveles de gobierno ante la gestión. “ Podemos decir que estamos preparados para recibir al turismo , porque además para septiembre u octubre vamos a estar llegando al 50% de la vacunación de la població n, que es importante para reactivar la economía”, asentó.

Aunque fue criticado por una foto en Tolhuin, cercano al gobernador Melella, el concejal aludió que es un mero acompañamiento a los distintos organismos. Ya había recalcado en varias oportunidades que él, al igual que otros funcionarios, representan instituciones y no significa que sean políticamente cercanos. Ante la charla política que mantuvo con Vuoto prefirió no emitir opiniones en particular, pero expresó su intención de llevarse bien con todos los funcionarios, incluido el intendente. En este sentido, fue invitado al acto protocolar por la visita del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié y fiel a su idiosincrasia, aceptó la invitación y acompañó al intendente.

Cruceros en el muelle de Ushuaia. Se espera que haya 500 recaladas para esta temporada.

“Todas las acciones que tengan que ver con la ciudad las acompañaremos y las diferencias las dejaremos para otro momento seguramente, pero cuando hablamos de reactivación económica estamos hablando de nuestra ciudad, de nuestros vecinos, y por eso acompañamos”, explicó Pino.

No fue así con el ex gobernador Juan Carlos Arcando, quien expresó su apoyo al actual gobernador Melella y por ende, el concejal tomó cierta distancia. En este sentido Pino volvió a reiterar que es verticalista y acompañará lo que se decida el Partido o lo que se decida a nivel nacional, sin importar los nombres.

Juan Carlos Pino remarcó que cada quien debe tomar el camino que más correcto le parezca , más allá de las diferencias entre los miembros del partido con otras ramas del Justicialismo, como la Agrupación “La Cámpora” y lograr una unidad para presentarse en noviembre. Al respecto recordó que “en esta elección hay dos bancas en discusión y hay muchos sectores que quieren presentar candidatos. El PJ se tiene que dar a la tarea de convocar a las PASO y que se presenten todos los que se tengan que presentar. Se hablaba de la unidad entre los municipios y el gobierno y también que van a ir separados. Nosotros estamos sujetos a la decisión que tomen las autoridades partidarias”.

Por otro lado, volvió a recordar que él, particularmente, tiene aspiraciones para las elecciones de 2023 y está trabajando en un proyecto municipal . Esta situación lo llevaría a apartarse de estas elecciones de medio término.