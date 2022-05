En este sentido la Dra. Fadul reiteró la visión de “Somos Fueguinos”, que concuerda con otras fuerzas políticas, de que estas elecciones son inoportunas, extemporáneas y costosas para la situación económica y social actual. “Una elección que no está dirigida, desde nuestro punto de vista, una necesidad de la gente, sino a una necesidad de determinados dirigentes políticos o funcionarios”, dijo “Chispita”.

Liliana “Chispita” Fadul - Candidata a Convencional Constituyente por "Somos Fueguinos". Foto: Vía Ushuaia

A esta etapa del proceso, se desembolsó un gasto inicial de $20 millones y actualmente se le sumó, mediante acta complementaria, la suma de $17 millones. Esta cifra, según Valter Tavarone, correspondería a los honorarios de CEN-TEC, el ente que se encargará del procesamiento de los datos eleccionarios para llevar los cómputos provisorios y definitivos. Lo que realmente llama la atención es el proceso por el cual se eligió a esta entidad, ya que fue por contratación directa y se debió hacer bajo proceso licitatorio, donde otros oferentes se presenten y de ahí se pueda elegir la mejor opción. Según el Dr. Tavarone, “Somos Fueguinos” no fue notificado del proceso y se enteraron vía Boletín Oficial. “La contratación es directa y se opone al artículo 177 de la Carta Orgánica vigente que, además, quiere ser reformado” , indico con sorpresa.

Con conocimiento del espíritu de la normativa vigente, ya que particularmente ellos fueron parte del cuerpo de convencionales constituyentes que escribieron la carta orgánica, expresaron una especial preocupación en el modo de cómo se manejan ciertos candidatos que actualmente son funcionarios en ejercicio y están haciendo una violación, conscientes o no, del artículo 223. Este artículo impide hacer propaganda institucional , a fin de evitar votos sesgados. Para evitar esto, la Dra Liliana Fadul, expresó que debieron haber solicitado licencia especial, sin goce de haberes. Al momento se desconoce si esto pasó en alguno de los casos. “ Si el artículo te dice ‘no podés hacer propaganda institucional’, no podés hacerla . Aunque no haya una ordenanza que reglamente ese artículo”, dijo. Agregó que se presentaron recursos a la justicia, pero no han conseguido respuesta favorable.

Valter Tavarone - Candidato a Convencional Constituyente por "Somos Fueguinos". Foto: Vía Ushuaia

Todas las medidas que se están llevando a cabo en ciertos espacios políticos, y la Justicia no opera de acuerdo a lo escrito en la Carta Orgánica, lleva a los candidatos de la Lista 117 a deducir que, hay real favoritismo por alguna fuerza en particular. Valter Tavarone expresó que el espacio oficialista no está haciendo campaña política y utiliza los medios del Estado para ese fin pagado con los fondos públicos , por lo cual presentaron un escrito a la Junta Electoral, pero fue rechazado por unanimidad. No obstante, apelaron la medida y lo va a resolver el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

Por otro lado, “Chispita” remarcó que hay quienes dicen que la Carta Orgánica es obsoleta y vieja, pero recordó que la Constitución Nacional de 1853, sigue vigente y recién fue modificada por Perón en 1949. “Las constituciones no se reforman todos los años ni cada 10 años” , dijo y agregó “lejos de ser obsoleta, es de avanzada y lamentablemente, los artículos de avanzada, son los que no se cumplen”. La abogada apuntó contra los funcionarios que están en ejercicio y los que pasaron, por no aplicar lo establecido en la Carta Orgánica. Más allá de todo reclamo y mirada de cualquier fuerza política, Fadul remarcó “Lejos de reformarla, lo que tendrían que hacer, es empezarla a cumplir”.

Ambos representantes de "Somos Fueguinos" participaron de la redacción de la Carta Orgánica vigente. Hoy se presentan para evitar que se reformen los artículos de manera poco necesaria. Foto: Vía Ushuaia

Valter Tavarone dijo que “ desde el sector político, debemos dar el ejemplo . El ejemplo es controlar y si es posible, disminuir el gasto público”. Seguidamente expresó “si tenemos el honor de poder representar a los vecinos de Ushuaia en la Convención Constituyente, nuestro compromiso es defender todos aquellos artículos que impidan todo incremento del gasto público, que garanticen el acceso de la información pública y la transparencia en los gastos, porque esos tres principios, hacen a la esencia de la democracia , porque hacen al control ciudadano de la democracia”.

Para finalizar, Fadul expresó que la gente, con quienes se reunieron en las calles, le manifestaron su inquietud acerca de qué se quiere reformar de la Carta Orgánica. “Muchos no sabían, pero sí todos sabían que es necesaria mayor transparencia en la gestión municipal, mayor participación del vecino, verdadera participación y por supuesto, la baja del gasto político”, dijo y remarcó que hay gente que, en Ushuaia, la está pasando mal . Por lo cual, la gente con quien se reunieron, les expresó que encima de todo, quieren aumentar el gasto político.

Somos Fueguinos recorrió las calles de la ciudad para reunirse con personas, a fin de conversar sobre la reforma a la Carta Orgánica. Foto: Vía Ushuaia