Villano Antillano estrenó este viernes su nuevo single “KLK” luego de su BZRP Music Session #51, con la que ella y Bizarrap superaron las 57 millones de visualizaciones.

“KLK” puede oírse en todas las plataformas digitales; tratándose de una canción con mezcla de pop y electrónica, junto con el característico rap durante algunos segundos del tema, que respeta la línea musical que viene siguiendo Villano Antillano.

Previo al estreno la artista puertorriqueña escribió en su Instagram: “¡KELOKÉ! ¡DIME A VEL!¿QUIEREN MÁS? ¡YO LO SÉ!“KLK” OUT A LAS 12 AM (PR)!!!yo me cogí lo de Doja Gata bien en serio y nos pusimos pa’ la vuelta del tiktokeo y los bailecitos, the girlies are GIVING MTV REALNESS ¡PRE-SAVE LINK EN MI BIO PUÑETA!¡YA TOCABAAAAAAAAAAAAAA!” anunciando así que estaba disponible el pre-save de su tema y citando algunos versos de la nueva canción.

Por otra parte en las historias de esa misma red social compartió la portada del tema, y un video de Bizarrap tocando en vivo su BZRP Music Session.

Villano Antillano participó en LAMC y reveló una de sus estrategias para tener éxito

Villano Antillano participó del LAMC, Latin America Music Conference, que llevó a cabo en Nueva York desde el 6 al 9 de julio, en donde los artistas traen nueva música a la ciudad y comparten qué herramientas utilizan para llegar al éxito.

Cuando fue el turno de hablar de Villano Antillano, la artista se refirió a las estadísticas de Spotify y explicó: "Sabe como que esto está resonando con esta gente, específicamente con el mercado latino, así que no es que yo me rija específicamente por eso pero es una super herramienta para tenerla ahí".

La artista puertorriqueña, compartió este breve consejo en sus historias de Instagram, escribiendo: “A veces digo cosas inteligentes”, tras lo cual compartió otra imagen despidiéndose de la ciudad de Nueva York a la que solo fue durante los días que duró la conferencia.

El objetivo de LAMC es reunir a expertos y artistas musicales e incluir talleres y charlas en las que se comparten recomendaciones y tácticas para crecer en la industria. Este año se llevó a cabo desde el 6 al 9 de julio en el Hotel Stewart.