BZRP y Villano Antillano estrenaron este jueves la BZRP Music Session #51, un nuevo éxito que alcanzó las 5 millones de visualizaciones de YouTube en un solo día y se posicionó como número #3 en tendencias de música.

Como en muchos videos anteriores, BZRP no perdió la oportunidad de esconder un pequeño detalle dentro de su video para los ojos más atentos. De esta forma, desde el minuto 00:33 al 00:46, puede verse detrás de Villano Antillano, la gorra que utilizó Residente en su Session, con una “R” y algunos segundos después se remplaza por la letra “Q”, inicial de la palabra “Queer” con la que se identifica la artista.

Así, con este guiño, se puede hacer referencia a la lucha que lleva adelante la cantante, defendiendo y dando vida a los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y tomando las críticas que recibe esta comunidad para sus temas para convertirlas en algo positivo.

Un ejemplo de esto puede ser su canción “Muñeca” utilizado en Puerto Rico para referirse a personas trans que ejercen prostitución, y que convierte en una palabra de empoderamiento, que define a las mujeres que llevan al máximo su femineidad.

Quién es Villano Antillano, la representante LGBTIQ+ que estará en la BZRP Music Sessions #51

Villano Antillano es una incógnita para gran parte del público argentino, pero ya lleva un basto recorrido en el mundo de la música urbana. Se trata de una cantante puertorriqueña, que crece día a día con canciones que utiliza para defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y que estrenó este miércoles a las 19 la BZRP Music Sessions #51.

Su nombre real es Reinaldo Santiago Pacheco y nació en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Se define como una persona no-binaria queer y es de ello de lo que habla en sus canciones, representando vivencias y emociones de las personas LGBTIQ+ y dejando al descubierto a modo de crítica, una sociedad que no los protege.

“Yo nunca dije que me consideraba gay, para mi gay es como blanco norteamericano con acceso a unos recursos que en realidad en Puerto Rico, Latinoamérica y El Caribe no existe, así que maricón para mi viene con un sentido de comunidad, cuando yo uso la palabra maricón… pienso en lucha, en comunidad, en mis amigas, a mi no me cuida la policía, me cuidan mis amigas”, explicó en una entrevista, dando así un adelanto de su forma de pensar que se refleja en las canciones que compone.

Su single más escuchado es “Pájara”, una canción estrenada en diciembre de 2021, que toma las críticas que suelen recibir dentro de la comunidad LGBTIQ+ y las convierte en términos fuertes que hagan sentir orgulloso a quien las recibe.

“Soy una fucking loca” es una de las frases que se repite a lo largo del estribillo y que desplaza el termino “loca” como algo negativo, para volverlo un símbolo de empoderamiento que llena de orgullo.