Villano Antillano es una incógnita para gran parte del público argentino, pero ya lleva un basto recorrido en el mundo de la música urbana. Se trata de una cantante puertorriqueña, que crece día a día con canciones que utiliza para defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y que estrenará este miércoles a las 19 la BZRP Music Sessions #51.

Su nombre real es Reinaldo Santiago Pacheco y nació en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Se define como una persona no-binaria queer y es de ello de lo que habla en sus canciones, representando vivencias y emociones de las personas LGBTIQ+ y dejando al descubierto a modo de crítica, una sociedad que no los protege.

“Yo nunca dije que me consideraba gay, para mi gay es como blanco norteamericano con acceso a unos recursos que en realidad en Puerto Rico, Latinoamérica y El Caribe no existe, así que maricón para mi viene con un sentido de comunidad, cuando yo uso la palabra maricón… pienso en lucha, en comunidad, en mis amigas, a mi no me cuida la policía, me cuidan mis amigas”, explicó en una entrevista, dando así un adelanto de su forma de pensar que se refleja en las canciones que compone.

Su single más escuchado es “Pájara”, una canción estrenada en diciembre de 2021, que toma las críticas que suelen recibir dentro de la comunidad LGBTIQ+ y las convierte en términos fuertes que hagan sentir orgulloso a quien las recibe.

“Soy una fucking loca” es una de las frases que se repite a lo largo del estribillo y que desplaza el termino “loca” como algo negativo, para volverlo un símbolo de empoderamiento que llena de orgullo.

Otro de sus éxitos fue la canción “Muñeca”, un término utilizado en Puerto Rico para referirse a las queer que ejercen prostitución. De esta forma, Villano Antillano, vuelve a reivindicar términos peyorativos y convierte la palabra “muñeca” en una forma de llamar a las mujeres salvajes, que llevan su femineidad al máximo.

Bizarrap anunció a Villano Antillano como la protagonista de la BZRP Music Sessions #51

En el video que publicó Bizarrap, se lo puede ver escribiendo en un pizarra, donde dejaba un mensaje para que la gente ingresara y escuchara la nueva sesión de Villano Antillano. Luego, el productor argentino veía y escuchaba las reacciones y los sorprendía desde atrás para abrazarlos.

La sesión 51 de Biza con la rapera española saldrá a la luz este miércoles a las 19, en lo que será una sorpresa para el público argentino, teniendo en cuenta que es una artista poco reconocida a nivel internacional.

Cabe recordar que Biza había publicado un mensaje en su cuenta de Instagram en la que escribió: “Se viene una”. En el posteo, compartió una foto suya desde un mirador en España.

La última BZRP Music Sessions que lanzó Biza fue hace un mes, cuando lanzó la esperada sesión 23 con Paulo Londra. En YouTube, ya cuenta con más de 73 millones de visualizaciones.