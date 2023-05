Standly, el creador de “Marisola Remix”, adelantó su próxima colaboración con Duki

Camilo Paredes, más conocido como Standly, es un artista chileno que con tan solo 19 años de edad se ha transformado en todo un fenómeno musical latino. Tras su explosión, a fines del 2021, ha logrado sostenerse con el paso del tiempo con singles como “Mi Gata” y “Pégate”.

A finales del 2022, Standly participó en “Marisola Remix” junto a Cris MJ, Duki y Nicki Nicole. La canción se volvió viral en plataformas como TikTok y Spotify, y se transformó en uno de los grandes hits del último tiempo.

Actualmente, el joven cantante se encuentra trabajando en grandes colaboraciones con artistas de Latinoamérica. Así como también en una gira que incluye diferentes presentaciones en clubes nocturnos de Buenos Aires. Antes de sus shows, se tomó un momento para hablar en exclusiva con Vía Urbano acerca de su exitoso presente.

Standly y Nicki Nicole Foto: Nicks.king

VU: ¿Es tu primera vez en Argentina o ya viniste antes?

Standly: He visitado varias veces porque mi mamá es argentina, vine de pequeñito. Para mí es un sueño estar aquí, gracias a Dios, ahora con la gira. He hecho giras por Perú y Uruguay, no más. Es la tercera vez que vengo a Argentina, de grande y pegado, encima.

¿Qué es lo que más te gusta de acá?

S: La comida, que es diferente. El asado, las pastas, la carne, las milanesas. La comida de allá ya me aburrió. Mi mamá es la única que me cocina todo eso. Siento que tengo mitad sangre chilena y mitad argentina. Eso hace atraerme más a este país que a cualquier otro. Siento una conexión más fuerte que con cualquier otro país.

¿Cómo surgió la posibilidad de grabar “Marisola Remix” con Nicki Nicole y Duki?

S: El tema no iba a salir, porque tuvimos discusiones con el otro equipo. El tema es mío, yo lo creé pero se complicó con todo eso. Igualmente salí adelante, salió el remix y yo tampoco me esperaba que estén ellos. Yo pensé que iba a estar con cualquier otro pero no de Argentina.

Gracias a Dios pasó eso y justo me tocó venir para acá. Ahora se vienen más temas fuertes con el Duki, este [”Bom Bom”] me lo tatué aquí pero todavía no sale. Cuando salga va a explotar.

También tenés otra colaboración con Callejero Fino, ¿cómo fue trabajar con él?

La verdad que agradecido con el Calle, y todos los que están colaborando. No solamente con él, estoy colaborando con todas las personas que se pueda aquí, que yo encuentre que están metiéndole mano a la música. Esa es la mano, trabajar con gente seria, que le meta, con corazón.

Standly y Callejero Fino Foto: Instagram

Standly adelantó sus próximas colaboraciones

Acerca de las próximas colaboraciones con artistas argentinos, Standly reveló que ya está trabajando en varios. “Habrá un temas con Salas, con Alejo Isakk y ojalá, si Dios quiere, con La Joaqui”, confesó. “Y aparte el tema que ya está listo, que lo tengo grabado hace rato y el video ya está planeado. Más adelante soltaremos el tema con el Duki que se va a pegar”, dijo en referencia a “Bom Bom”, la canción inédita con el referente argentino.