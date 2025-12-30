¿Se copió de María Becerra? Emilia Mernes compartió fotos de sus vacaciones con Duki en la nieve y estalló la polémica

Las vacaciones en la nieve se convirtieron en el nuevo ring de las redes. Primero fue María Becerra, que viene compartiendo desde hace días postales de su viaje a Finlandia junto a Rei: auroras boreales, motos de nieve, fogones al aire libre y paisajes blancos de película. Todo muy estético, muy viral y muy comentado.

Ahora fue el turno de Emilia Mernes. La cantante subió fotos y videos disfrutando de la nieve junto a su novio Duki y un grupo de amigos. Si bien no reveló la ubicación exacta, las imágenes mostraron montañas nevadas, outfits de invierno y momentos románticos que rápidamente enamoraron a sus fans. Pero también encendieron una polémica inesperada.

La pareja escapó del calor.

En cuestión de minutos, empezaron las comparaciones. En los comentarios apareció una frase que se repitió como meme: “Yo hago ravioles ella hace ravioles”, una chicana que apunta a la supuesta imitación entre ambas artistas. Otros usuarios ironizaron con emojis y bromas, mientras algunos directamente acusaron a Emilia de “copiarse” del viaje de María.

Mernes compartió fotos de sus vacaciones.

Emilia Mernes fue acusada de copiar a María Becerra

Lejos de responder, Emilia siguió compartiendo su descanso con naturalidad. La artista venía de pasar Navidad en su casa y recién ahora se permitió una escapada con su círculo íntimo. Las fotos mostraron complicidad con Duki y un clima relajado que muchos celebraron.

La pareja viajó al norte de Europa en sus vacaciones.

Entre los mensajes positivos se leyeron comentarios como “Los amo”, “La más preciosa” o “Revivió el romanticismo”. También hubo pedidos directos al cantante: “Casense”. El fandom hizo lo suyo y bancó fuerte la publicación.

Emilia y Duki en sus vacaciones.

Sin embargo, el runrún siguió. “María hace ravioles ella hace ravioles jajaj”, “Todos viniendo a comentar: yo hago ravioles, ella hace ravioles” o “Yo hago ravioles ella hace ravioles” fueron algunas de las frases que marcaron el tono irónico del debate. Más que una crítica seria, el cruce se transformó en un chiste colectivo.

María paseó en moto de nieve.

La comparación constante entre artistas mujeres no es nueva y vuelve a aparecer cada vez que comparten algo similar. Viajes, looks, lanzamientos o éxitos suelen ponerse en espejo, aunque cada una tenga su recorrido propio y su identidad bien marcada.