El mal momento de Emilia Mernes: ¿peligra su futuro como cantante?

Emilia Mernes vuelve a quedar en el centro de la conversación digital, pero esta vez no por un hit pegadizo ni por un look viral. En las últimas horas, un dato encendió las alarmas entre fans y detractores: la artista no registra ninguna canción dentro del Top 50 de Spotify Argentina, un ranking que suele marcar el pulso real del consumo musical local.

El tema explotó tras un tuit de la cuenta Update Argentina que lanzó sin filtro: “¿QUÉ PASÓ? Emilia Mernes cuenta con un total de 0 (cero) canciones en el TOP 50 de Spotify Argentina🔥”. La captura de pantalla se viralizó y abrió un debate incómodo sobre su presente artístico.

El contexto no ayuda. Hace meses circulan versiones de conflictos con figuras fuertes del pop urbano como Tini Stoessel y María Becerra. Con esta última, el distanciamiento viene de larga data y nunca se termina de aclarar. A eso se suma la polémica por los streamings falsos y la reciente limpieza de bots que Spotify implementa a nivel global, lo que reordenó rankings y dejó a varios artistas expuestos.

Si bien Emilia lanzó este año el EP Perfectas, con un par de canciones nuevas, su presencia en escenarios se volvió casi nula. Ella misma sostiene que está trabajando en una “nueva era” y en música inédita, pero la falta de resultados visibles empieza a preocupar incluso a su fandom más fiel.

El mapa del pop argentino hoy ¿con Emilia Mernes afuera?

Emilia Mernes construyó en pocos años una carrera sólida, con hits bailables, estética pop marcada y proyección internacional. Tini Stoessel sigue jugando fuerte en el mainstream latino y mantiene números altos, mientras María Becerra pisa escenarios gigantes y llena River Plate, consolidándose como la artista argentina más convocante del momento.

En ese escenario competitivo, cada ausencia pesa. Y las redes no perdonan. Tras el tuit viral, los comentarios se multiplicaron sin filtro. “Desde que Spotify comenzó a eliminar bots todas sus canciones empezaron a bajar”, escribieron los usuarios. Otro usuario lanzó con ironía: “Se olvidó la cuota mensual de los bots”. Tampoco faltaron los cruces entre fandoms: “Subí quién fue la argentina más escuchada por segundo año consecutivo en Argentina, Uruguay y España”.

Algunos fueron más duros: “Tremenda fracasada y eso que ya es disque internacional”. Otros directamente ironizaron con un “Who?” que se repitió más de una vez.

La pregunta queda flotando. ¿Se trata de un bache momentáneo o de una señal de desgaste real? Emilia todavía tiene capital simbólico, seguidores y una marca personal fuerte. Pero en el pop actual, el silencio también comunica. Y hoy, los números hablan más fuerte que cualquier anuncio de “nueva era”.