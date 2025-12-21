El insólito pedido de Emilia Mernes a sus seguidores que generó repudio: “Quería que...”

Emilia Mernes volvió a quedar en el centro de la conversación digital, pero esta vez no por un lanzamiento ni por un look, sino por un pedido que hizo directamente a sus seguidores y que generó ruido en redes sociales. A través de un video que se viralizó en pocas horas, la cantante invitó a su fandom a compartir teorías sobre su próxima etapa artística. La intención, según ella, era leerlos y conocer qué imaginan para lo que viene.

“Hola amores, yo de nuevo aparezco. Les voy a dejar una pregunta más y me da mucha intriga porque yo los leo, yo los leo mucho todo el tiempo”, dijo Emilia mirando a cámara. Y sumó, textual: “Estuve viendo que arman muchas conjeturas, teorías conspirativas de lo que se viene. Así que mi pregunta es: ¿qué piensan que se viene con la nueva era?”.

El clip, compartido y replicado por cuentas de espectáculos, no tardó en despertar reacciones cruzadas. Mientras algunos seguidores celebraron la cercanía y se coparon con la consigna, otros usuarios interpretaron el mensaje como un intento de “delegar” el trabajo creativo en el público. Ahí explotó Twitter (X), con ironías, memes y críticas sin filtro.

Entre los comentarios más virales aparecieron frases como “los mando a laburar gratis”, “es como cuando te piden que hagas un trabajo a ver si te contratan” o “quería que le armen el concepto y después decir que lo tenía pensado desde chica”. El debate escaló rápido y dejó en evidencia una grieta clara entre fans y detractores.

Para entender el contexto, conviene mirar el recorrido reciente de Emilia. La entrerriana se consolidó como una de las figuras más fuertes del pop argentino actual, con hits que funcionan en plataformas, presencia constante en festivales y una estética muy marcada en cada lanzamiento. Cada “era” suya suele venir acompañada de colores, moods y relatos claros, algo que su fandom sigue de cerca.

Justamente por eso, el pedido de la cantante llamó la atención. En una industria donde el concepto artístico suele presentarse como algo cerrado y pensado de antemano, abrir el juego a teorías externas generó suspicacias. Algunos lo leyeron como una estrategia de engagement, otros como una señal de inseguridad creativa. Y otros, simplemente, como una charla informal con fans que se desbordó.

En paralelo, también hubo comentarios que bancaron la movida. Usuarios hablaron de una posible “Emilia dark”, una etapa más oscura, elegante o experimental, y defendieron la idea de construir comunidad desde el ida y vuelta. “Está bueno que lea y escuche”, escribieron varios.