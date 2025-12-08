Cande Molfese rompió el silencio y habló sobre su amistad con Tini Stoessel: “No tengo...”

En las últimas horas, un clip de Cande Molfese empezó a circular con fuerza en redes y volvió a poner sobre la mesa su vínculo con Tini Stoessel. La actriz y cantante, que construyó una carrera sólida después de Violetta y mantiene una comunidad fiel en redes, se refirió a cómo quedó esa amistad que marcó a toda una generación de fans. Con total sinceridad, explicó en qué punto están hoy y despejó algunas dudas que aparecen cada vez que una entrevista toca el tema.

El fragmento pertenece a una nota en la que una usuaria de Uruguay la consultó directamente por Tini. Cande respondió sin vueltas: “Con Tini no tengo cotidianidad, la he perdido, obviamente, ella creció muchísimo, está muy poco en Argentina”. La declaración llamó la atención porque, si bien nunca hubo conflicto público, tampoco se las volvió a ver juntas en redes desde hace tiempo.

Cande Molfese y Tini Stoessel ambas se hicieron amigas trabajando en Violetta

Cande Molfese dio detalles de su vínculo con Tini Stoessel

Ambas construyeron su identidad artística después del fenómeno global de Violetta. Cande se diversificó hacia la conducción, el teatro musical y la creación de contenido, mientras Tini se enfocó de lleno en la música pop, giras internacionales y lanzamientos que la posicionaron como una de las artistas argentinas más influyentes del mundo.

En la entrevista, Molfese remarcó que la distancia no cambió el cariño: “Compartimos algo tan grande, tan fuerte, tan importante, que en ese momento teníamos una amistad muy cercana y nos vemos y no nos pasa el tiempo”. Incluso agregó: “La quiero mucho y me pone feliz ver todo su crecimiento”.

El gesto no pasó desapercibido entre los fans, que llevan años preguntándose si la falta de apariciones juntas se debía a algún conflicto. La actriz dejó claro que ese no es el caso: simplemente la vida y los caminos laborales las llevaron por direcciones diferentes.

Tini Stoessel junto a Cande Molfese en el casamiento de Mechi Lambre

Además, destacó que el éxito de Tini era algo que todos quienes la conocieron de chica podían anticipar: “Tini chiquitita así, mini como era, te llenaba un escenario sola, entonces era obvio que esto iba a pasar”. La frase se viralizó rápidamente entre usuarios que recordaron viejos clips de la época de Disney Channel.