María Becerra se cansó y le respondió a quienes la critican por sus vacaciones en Finlandia: “Invierto en mi país...”

26 de diciembre de 2025,

María Becerra dijo basta. Después de varios días de críticas por sus vacaciones en Finlandia junto a Rei, la artista decidió responderle directamente a algunos usuarios que cuestionaron su coherencia, su compromiso con la Argentina y hasta sus decisiones personales. El ida y vuelta ocurrió en los comentarios de Instagram y rápidamente se viralizó.

Todo empezó cuando María compartió fotos de su viaje, donde se la ve disfrutando de auroras boreales, nieve y actividades típicas del norte de Europa. A partir de ahí, aparecieron mensajes que la acusaban de contradicción ideológica y de “decir una cosa y hacer otra”. Algunos fueron irónicos. Otros, directamente agresivos.

Uno de los comentarios que encendió la mecha fue el de un usuario que le escribió: “¿Vos no sos la caradura que decía hace menos de 20 días que había que quedarse en el país, que habían cosas re piolas y bla bla bla?”. Lejos de ignorarlo, María respondió con todo.

Vengo de hacer un show que le dio trabajo a 500 argentinos Rodri!!! Amo a mi país, me voy de vacaciones en mi país, invierto en mi país, ayudo siempre que puedo, estoy armando una fundación en mi país, llevo mi bandera y la defiendo en todos lados a donde voy”, escribió Becerra. Y remató con una pregunta filosa: “¿Vos qué hacés además de estar rompiéndome los huevos a mí? Contame que me re interesa”.

María Becerra, el enojo y los límites en redes

Lejos de quedarse ahí, la cantante volvió a intervenir cuando otro intercambio subió de tono. Ante un comentario que cuestionaba su viaje y el contexto social argentino, María ironizó primero y luego fue más directa. “Usualmente no digo nada, pero esta vez me sacaron”, reconoció en una respuesta que muchos celebraron.

En otro cruce, dejó en claro que su reacción no fue impulsiva. “Mi enojo no fue una reacción desde el ego, sino una respuesta frente a la ignorancia con la que hablaste”, escribió. Y volvió a interpelar al usuario: “¿Tenés algo más interesante que decir, o solo te sabés la de ‘zurdita’?

También aclaró que está al tanto de la realidad del país y que actúa en consecuencia. “Soy una persona completamente consciente de lo que pasa, por eso ayudo a muchas familias, hospitales, fundaciones y ahora me estoy armando mi propia fundación”, sostuvo, y volvió a preguntar del otro lado: “¿Vos hacés algo por esa gente?

El episodio generó debate. Algunos la criticaron por exponerse. Otros la defendieron con fuerza y destacaron que ponga límites. Lo cierto es que María Becerra eligió no callarse y usar su propia voz.

