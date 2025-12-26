María Becerra se cansó y le respondió a quienes la critican por sus vacaciones en Finlandia: “Invierto en mi país...”

María Becerra dijo basta. Después de varios días de críticas por sus vacaciones en Finlandia junto a Rei, la artista decidió responderle directamente a algunos usuarios que cuestionaron su coherencia, su compromiso con la Argentina y hasta sus decisiones personales. El ida y vuelta ocurrió en los comentarios de Instagram y rápidamente se viralizó.

Todo empezó cuando María compartió fotos de su viaje, donde se la ve disfrutando de auroras boreales, nieve y actividades típicas del norte de Europa. A partir de ahí, aparecieron mensajes que la acusaban de contradicción ideológica y de “decir una cosa y hacer otra”. Algunos fueron irónicos. Otros, directamente agresivos.

La emoción de la pareja.

Uno de los comentarios que encendió la mecha fue el de un usuario que le escribió: “¿Vos no sos la caradura que decía hace menos de 20 días que había que quedarse en el país, que habían cosas re piolas y bla bla bla?”. Lejos de ignorarlo, María respondió con todo.

La pareja se atrevió a pasar temperaturas extremas en el norte de Europa.

“Vengo de hacer un show que le dio trabajo a 500 argentinos Rodri!!! Amo a mi país, me voy de vacaciones en mi país, invierto en mi país, ayudo siempre que puedo, estoy armando una fundación en mi país, llevo mi bandera y la defiendo en todos lados a donde voy”, escribió Becerra. Y remató con una pregunta filosa: “¿Vos qué hacés además de estar rompiéndome los huevos a mí? Contame que me re interesa”.

Las respuestas de la cantante se hicieron virales en las redes.

María Becerra, el enojo y los límites en redes

Lejos de quedarse ahí, la cantante volvió a intervenir cuando otro intercambio subió de tono. Ante un comentario que cuestionaba su viaje y el contexto social argentino, María ironizó primero y luego fue más directa. “Usualmente no digo nada, pero esta vez me sacaron”, reconoció en una respuesta que muchos celebraron.

María le respondió a los haters.

En otro cruce, dejó en claro que su reacción no fue impulsiva. “Mi enojo no fue una reacción desde el ego, sino una respuesta frente a la ignorancia con la que hablaste”, escribió. Y volvió a interpelar al usuario: “¿Tenés algo más interesante que decir, o solo te sabés la de ‘zurdita’?”

También aclaró que está al tanto de la realidad del país y que actúa en consecuencia. “Soy una persona completamente consciente de lo que pasa, por eso ayudo a muchas familias, hospitales, fundaciones y ahora me estoy armando mi propia fundación”, sostuvo, y volvió a preguntar del otro lado: “¿Vos hacés algo por esa gente?”

Becerra contestó a quienes la critican por vacacionar en Europa.

El episodio generó debate. Algunos la criticaron por exponerse. Otros la defendieron con fuerza y destacaron que ponga límites. Lo cierto es que María Becerra eligió no callarse y usar su propia voz.