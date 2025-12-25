Duki se aleja de la música: la decisión del cantante que dejó en shock a todos sus fans

Duki decidió frenar. En el cierre de un año intenso, cargado de shows, giras y lanzamientos, el artista comunicó que se tomará un descanso y dejó en shock a sus seguidores. No habló de retiro ni de final, pero sí de una pausa necesaria después de casi una década de trabajo ininterrumpido.

El anuncio llegó a través de un mensaje directo y emocional. “Gracias por otro año hermoso juntos, gracias por seguirme eligiendo”, escribió el artista, y recordó que lleva casi diez años haciendo música y nueve tocando en vivo. Le habló de frente a su público, sin vueltas, como acostumbra desde sus inicios en el Quinto Escalón.

Shows de Duki.

El texto funcionó como una despedida temporal. Duki dejó claro que no abandona la música, pero sí el ritmo frenético que sostuvo durante años. Entre líneas, el cansancio aparece como una realidad imposible de esquivar para uno de los artistas más expuestos de la escena latinoamericana.

El trapero anunció su documental y emocionó a los fans.

También repasó lo vivido durante el año y lo definió como “otro año para el cofre de los recuerdos”. Agradeció los shows, el aguante y la energía compartida arriba del escenario. “Ojalá los hayan disfrutado tanto como yo”, expresó, reforzando el ida y vuelta con su gente.

Mauro, el artista detrás del fenómeno Duki

En su mensaje, el artista también mostró su costado más humano. Deseó que sus fans terminen el año en familia, acompañados por quienes quieren, y dejó un mensaje especial para los que no la pasaron bien. “Para los que tuvieron un año difícil, el que viene seguramente va a ser mucho mejor”, escribió, con un tono cercano y empático.

Entre música nueva y shows, el artista tomó una decisión que sorprendió a todos.

El anuncio más fuerte llegó sobre el final. “Ahora sí llegó el momento de descansar”, afirmó Duki, dejando en claro que la decisión pasa por cuidarse después de años de exigencia física y emocional. La reacción no tardó en llegar: redes llenas de apoyo, agradecimiento y comprensión.

Esta año el cantante hizo varios shows.

Aunque no dio fechas ni pistas sobre su regreso, el cierre tranquilizó a sus seguidores. “Los amo con el alma… hasta la próxima”. Una frase simple, pero potente, que suena a promesa.