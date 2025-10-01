Lali Espósito habló por primera vez sobre su pelea con Duki: “Lo mandé a la...”

Lali Espósito rompió el silencio sobre su histórica pelea con Duki y sorprendió con la sinceridad de sus declaraciones. En una entrevista con Billboard Argentina, la cantante reveló detalles de aquel cruce y explicó cómo lograron dejar las diferencias atrás para finalmente trabajar juntos en su nuevo disco.

Todo comenzó en 2018, cuando Duki declaró en una nota: “Yo no soy Lali Espósito, yo no quiero fama. Soy un pibe que viene de no tener nada y quiero ser una leyenda musical”.

Las palabras no le cayeron nada bien a Lali, que respondió sin filtros en Twitter: “Avísenle a Duki que yo también nací con MUCHA hambre, por eso llegué a donde llegué. Tampoco busqué fama, vino. Y yo también le digo al presidente de Sony Music a dónde quiero llegar”.

Lali Espósito y Duki dejaron sus diferencias atrás y lanzaron “Plástico”

En una reciente entrevista con Billboard Argentina, Lali se sinceró al ser consultada por su “cruce divertido con Duki“: “Bueno, no tan divertido, lo mandé a la m*****”.

La tensión duró poco. Según contó la artista, cuando se cruzaron tiempo después, la reconciliación fue inmediata: “Me dice: ‘Che, yo no lo dije’. Y yo le contesté: ‘Ya sé, no pasa nada. Dame un abrazo, negra’. Nos reímos y quedó ahí”.

Ese reencuentro derivó en algo inesperado: una colaboración. Lali lo invitó a escuchar su nuevo álbum y, para sorpresa de todos, Duki eligió participar en “Plástico”, un tema pop que se aleja de su registro habitual. “Lo más valioso es que él vino a jugar a mi cancha un rato y se sintió piola ahí. Elevó la canción con lo que escribió”, aseguró Lali.

La cantante también destacó el gesto del trapero: “Creo que lo increíble es que a él le chupó un huevo lo que puedan decir. Le gustó el tema, por eso lo eligió y quiso cantar. Estoy feliz de que esté en este álbum porque le da una potencia única”.