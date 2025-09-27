Lali Espósito habló de su relación con Tini Stoessel y sorprendió con una fuerte confesión: “Lamento...”

Los fans lo esperaban desde hace años: la colaboración entre Lali Espósito y Tini Stoessel parecía inminente. Sin embargo, la propia Lali decidió cortar con la ilusión y contar la verdad detrás de la famosa foto en un estudio que recorrió todas las redes.

“Voy a confesarles qué pasó ese día. No estábamos haciendo nada de música. Es la casa de un amigo mío, Estefano, en Madrid, que tiene un estudio en su casa porque él es músico. Nos juntamos a beber, a charlar, a conocernos un poco más. Ella estaba con amigos, yo estaba con amigos. Lamento romperles el corazón”, explicó Lali en una entrevista con Billboard Argentina.

La foto de las cantantes en un estudio que había entusiasmado a los fans.

La artista dejó en claro que no hubo sesión secreta, aunque admitió que el deseo de un feat entre ambas sigue vigente. “No se viene esa colaboración tan deseada por los fans. No, aún, no aún”, aseguró.

El clip se viralizó en las redes.

Lali Espósito habló sobre una posible colaboración con Tini Stoessel

En la charla, Lali reveló que con Tini intercambian canciones con frecuencia, pero todavía no dieron con la indicada. “Hace poco me mandó un tema, pero no era la canción adecuada. Yo en su momento le había mandado, creo que era ‘N5’, y ella tampoco en ese momento lo sintió”, confesó.

Según detalló, la clave está en la sinceridad entre ellas: si una no se ve en la canción, lo dicen sin vueltas. “La gente cree que es muy simple, pero no lo es. Yo soy recontra hinchapelotas, si no me veo en la canción, no. Y supongo que ella también”, explicó.

Ambas estrellas vienen mostrando gestos de apoyo mutuo. De hecho, Tini estuvo presente en uno de los shows más recientes de Lali en Vélez, dejando en claro que más allá de las comparaciones de la industria, hay respeto y cariño.

La foto que se sacaron Lali y Tini tras el show.

Tras la entrevista, los comentarios no tardaron en aparecer en Twitter. “¿Dos canciones se mandaron en cinco años?”, se preguntaron con humor varios usuarios. Otros celebraron la honestidad de la artista: “Lali habló de su famosa foto junto a Tini en un estudio, donde no se reunieron para grabar sino para escabiar unos vinos. Madres”, resumió un fan.