Lali Espósito es una de las artistas más importantes de la escena musical Argentina. Su actitud y carisma traspasa la pantalla. Genera furor a cada paso que da. Su estilo es único y le pone su sello a cada nuevo proyecto que emprende. Ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público.

Marca tendencia. En Instagram tiene más de 12 millones de seguidores y cada publicación que comparte se convierte en tendencia. Brilla en cada escenario que visita. Las vanguardias del mundo de la moda jamás se le escapan. Es la reina indiscutida de la combinación de texturas, colores y estilos. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

Como una verdadera reina, Lali Espósito revolucionó Instagram con un look que dejó a todos sin palabras

Desafía los límites y arriesga con prendas únicas. Los must de la temporada son su sello y los combina a la perfección. Los colores vibrantes, brillos y transparencias son protagonistas en los looks que elige la artista para lucir. Sin lugar a dudas, triunfa arriba y abajo del escenario. Siempre va por más.

Lali sorprendió con una audaz producción de fotos en blanco y negro. Allí demostró ser una verdadera reina de las tendencias. Posó frente a cámara con un corpiño triangular en color camel. La estrella del look fue una corona de gran tamaño repleta de aplicaciones de brillo. Lali causó sensación. Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas bien marcadas. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y tono labial con mucho brillo. Los likes no se hicieron esperar.

Como una verdadera reina, Lali Espósito revolucionó Instagram con un look que dejó a todos sin palabras

Lali enamoró miradas con un alucinante outfit y se proclamó reina de las tendencias

La artista está un paso adelante en cuanto a las novedades en el mundo de la moda. Combina a la perfección diferentes estilos y su sello e impronta son únicos. Siempre va por más y no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias.

Como una verdadera reina, Lali Espósito revolucionó Instagram con un look que dejó a todos sin palabras

Lali conquistó aplausos luciendo un espectacular accesorio que dejó a todos sin palabras. Una corona repleta de brillos. Sin lugar a dudas, deslumbra a cada paso que da y las tendencias del mundo de la moda jamás escapan de su radar.