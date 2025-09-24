Ni Fito Páez ni Charly García: Lali Espósito confesó quién es su cantante favorito de todos los tiempos y sorprendió a todos

Lali Espósito está viviendo un gran presente profesional y personal. Tras agotar todos sus shows, la cantante pop se ha convertido en la artista femenina con más presentaciones en el Estadio Vélez. Un récord que refleja su increíble momento y el mega éxito que está teniendo con su nuevo álbum, No vayas a atender cuando el demonio llama.

Luego de recorrer el país con su nueva gira y, sumado a las grabaciones de La Voz Argentina, Lali volvió a ser noticia por ser la figura de la nueva portada de Billboard Argentina. La estrella pop se convirtió en la figura de la famosa revista musical y participó de una mega producción de fotos.

Como una verdadera reina, Lali Espósito revolucionó Instagram con un look que dejó a todos sin palabras

Además, Lali brindó una entrevista exclusiva en la que reaccionó a memes suyos, respondió inquietudes de sus fans y hasta hizo varias confesiones íntimas.

El clip se viralizó en las redes.

Quién es el cantante favorito de Lali Espósito

Durante esta entrevista para Billboard, Lali reveló un detalle personal desconocido hasta el momento. Al ser consultada por su placer culposo, la artista sorprendió a todos con una llamativa confesión.

“Yo conecto mucho con las baladas de Cristian Castro”, comenzó diciendo Lali Espósito acerca de esta dato poco conocido sobre sus gustos musicales. “Es mi cantante latino favorito por arriba de todos”, agregó tomando por sorpresa a muchos de sus fans.

“Me parece el mejor cantante del mundo”, sostuvo, sin ocultar su fanatismo por el intérprete de hits como “Azul” y “Por amarte así”. Además, señaló que es una gran admiradora de sus temas no tan conocidos. “Canto mucho sus baladas”, confesó.

“Amo a Cristian Castro y sus baladas”, repitió. Respecto a sus canciones favoritas, Lali se animó a entonas algunas de sus letras favoritas y sostuvo: “Las canto en la ducha, muchísimo. Me las pongo en casa, en el auto. Lo amo”.

Sin embargo, negó ser romántica aunque confesó que le gusta mucho este tipo de canciones por ser “dramáticas” al estilo “La gata bajo la lluvia”. Por último, cerró: “Soy muy de esas baladas o esos boleros para exagerar muchísimo”.