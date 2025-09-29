¿Se acabó el amor? El llamativo gesto de Lali Espósito con Pedro Rosemblat que desató rumores de crisis y separación

La presencia de Lali Espósito en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián no solo marcó un nuevo hito en su carrera, sino que también reavivó especulaciones sobre su vida sentimental. Una serie de fotos junto a su pareja, Pedro Rosemblat, encendió los rumores de crisis que rápidamente se replicaron en redes sociales.

La cantante compartió imágenes de su paso por España: desde looks urbanos y descontracturados hasta su participación en la alfombra roja del prestigioso certamen. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el lenguaje corporal en las fotos que la mostraron junto al conductor, tanto en la intimidad de un hotel como frente a los flashes del festival.

Espósito, ícono del pop argentino, y Rosemblat, conductor de “Gelatina” y figura en ascenso del streaming local, se convirtieron en una de las parejas más comentadas del último tiempo. Su vínculo combina mundos diferentes: la música internacional de Lali y la impronta política y mediática de Pedro. Pero en las últimas horas, los gestos opacaron las sonrisas.

Las fotos que generaron polémica.

“Él se inclina, ella está firme. La abraza, pero ella reafirma su liderazgo con su mano por encima de la suya”, señaló un usuario en Twitter, analizando una postal de la alfombra roja. Otros fueron más tajantes: “Estos fija que no llegan al verano, no por mala leche, sino porque se siente una vibra rara”. En inglés, incluso circularon lecturas vinculadas a la “Green Line Theory”: “Weak man. Dominant woman”.

La especulación de los usuarios de las redes sociales.

Las publicaciones de la artista mostraron también escenas de complicidad: brindis con amigos, paseos por terrazas y momentos de descanso en la habitación del hotel. Sin embargo, los comentarios se centraron en la distancia percibida en su postura corporal y en la seriedad de sus expresiones durante los eventos.

Los fans comenzaron a notar ciertas actitudes de la cantante.

Mientras Lali apostó a looks que combinaron sofisticación y comodidad, un mono negro para el festival y un saco oversize en las calles de San Sebastián, Pedro acompañó con traje clásico y actitud relajada. Aun así, la aparente falta de sincronía entre ambos fue motivo de especulación constante.