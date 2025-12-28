El 2025 llega a su fin y los números no mienten. En un año donde la escena urbana argentina se terminó de consolidar como una potencia exportadora, el sonido que dominó las calles de Buenos Aires, Córdoba y Rosario tuvo un denominador común: la cumbia. Aunque el pop y el reggaetón pelearon peso a peso, el fenómeno de la “cumbificación” de los artistas urbanos terminó de explotar, dejando ránkings que sorprendieron a más de uno.

Aunque artistas como Luck Ra (que metió un hit atrás de otro) y María Becerra (que la rompió con su nuevo disco) tuvieron un gran año, el primer puesto de Spotify Argentina este año se lo quedó un fenómeno que nació en las redes y explotó en la calle: “Tu jardín con enanitos”, la versión cumbia de Roze Oficial, Max Carra y Valen.

Ni Luck Ra ni María Becerra: ¿cuál fue la canción más escuchada en Argentina durante el 2025?

El hit que nadie pudo dejar de cantar

Si hubo un tema que se transformó en el “himno de los asados” y la canción obligada en cada boliche, fue sin dudas “Tu jardín con enanitos” (Versión Cumbia). El cover del clásico de Melendi se coronó como la canción más escuchada en Spotify Argentina durante el 2025.

Con una permanencia récord en el Top 50 diario, este tema demostró que el público argentino sigue apostando a la nostalgia mezclada con el ritmo tropical que tanto nos identifica. Las plataformas de streaming confirmaron que superó los 75 millones de reproducciones solo en territorio nacional, una cifra bestial para un lanzamiento local.

El regreso triunfal de “La Jefa”

En el plano audiovisual, el trono tiene una sola dueña. Cazzu paralizó la escena con su vuelta oficial a la música. Su tema “Con Otra” no solo fue tendencia número uno durante semanas en YouTube, sino que se convirtió en el video musical con más visualizaciones del año en Argentina. La canción, que navega entre el trap sentimental y un beat urbano súper pegadizo, marcó el renacimiento artístico de la jujeña y reafirmó su lugar como referente máxima del género.

Cazzu en el videoclip de "Con otra". (Foto: Captura de pantalla)

El podio de los pesos pesados: los temas más escuchados en 2025

Pero el 2025 no fue solo de ellos dos. El ranking de los temas más escuchados se completa con nombres que ya juegan en las grandes ligas globales:

María Becerra y Paulo Londra: La colaboración en “Ramen para dos” fue el evento pop del año. Una fusión perfecta que demostró que la química entre “La Nena de Argentina” y el cordobés sigue intacta.

La T y La M: El dúo platense volvió a dar en la tecla con “Amor de Vago” , junto a Malandro, siendo el tema más escuchado del verano y un fijo en las listas de reproducción de las previas.

Bizarrap: Siempre presente, el productor rompió internet una vez más con su Session #66 junto a Daddy Yankee, un hito histórico que unió la vieja escuela con el sonido moderno que exporta la Argentina al mundo.

¿Por qué la cumbia le ganó al reggaetón?

Analistas de la industria coinciden en que el 2025 fue el año de la “reivindicación del ritmo propio”. Artistas que nacieron en el trap o el RKT, como Tiago PZK, Luck Ra o Emilia, terminaron de volcarse a ritmos más cercanos al cuarteto y la cumbia santafesina o villera, logrando una identidad sonora que hoy es marca registrada en toda Latinoamérica.

En definitiva, si bien el algoritmo de cada usuario es un mundo, la calle ya dictó su sentencia: el 2025 sonó a cumbia, a reencuentros y a una escena argentina que no para de crecer.