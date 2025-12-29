Cómo hacer un pionono casero relleno con roquefort: la receta original de la familia de Emilia Mernes para estas Fiestas

No es la primera vez que Emilia Mernes conquista las redes, pero esta vez no fue con una canción. Desde Nogoyá, rodeada de su familia, la cantante mostró paso a paso cómo preparar un pionono casero con relleno salado y dejó en claro que, cuando se trata de cocinar para las Fiestas, lo importante es compartir el momento.

El video se volvió viral por la combinación perfecta de humor, desprolijidad adorable y receta real. Entre chistes, música de fondo y charlas familiares, Emilia explicó los trucos para que el pionono salga flexible y parejo. En un momento clave, lo resumió sin vueltas: “Lo importante de esto es el batido, un buen batido para que salga flexible, elástico y con buen cuerpo”.

La cantante cocinó junto a su madre.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pionono de roquefort casero

Para el pionono:

6 huevos

6 cucharadas de azúcar

6 cucharadas de harina común

1 chorrito de miel

Manteca y papel manteca

Para el relleno:

Queso roquefort

Queso crema

Mayonesa

Atún

Huevos duros

Tomates cherry

Zanahoria rallada

Ciboulette

Ralladura y jugo de limón

Así queda el pionono de roquefort casero.

Paso a paso, cómo preparar pionono de roquefort casero

Colocá los huevos en un bowl junto con el azúcar. Batí primero despacio hasta integrar y después a velocidad alta. Sumá un chorrito de miel para darle elasticidad a la masa. Batí hasta lograr una mezcla espesa y aireada. Incorporá la harina tamizada con movimientos envolventes. Prepará una placa con manteca y papel manteca. Volcá la mezcla y emparejá bien para que quede pareja. Llevá a horno precalentado a temperatura media durante unos 11 a 12 minutos. Retirá y enrollá el pionono en caliente con cuidado. Dejá reposar mientras preparás el relleno. Picá los huevos duros y los tomates cherry. Mezclá con el atún, la zanahoria rallada y el ciboulette. Agregá queso crema, mayonesa y el roquefort desgranado. Sumá ralladura y un poco de jugo de limón. Probá y ajustá sabores. Desenrollá el pionono, rellená de manera pareja y volvé a enrollar. Llevá a la heladera antes de servir y cortá los bordes para prolijar.

El resultado es un pionono salado intenso, cremoso y bien festivo, que combina sabores clásicos con un toque distinto.