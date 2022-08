Debido a su fama exponencial, y la explosión mediática que tuvo desde que se dio a conocer su romance con la China Suárez, Rusherking es uno de los artistas argentinos más solicitados.

Recientemente, trascendieron los números que cobra Rusherking por un show privado en eventos especiales, como un cumpleaños de 15. Una panelista de un programa de televisión reveló cuánto cuesta contratar al artista y la cifra sorprendió a sus compañeros.

Rusherking en vivo Foto: web

“Si lo querés contratar para tu cumpleaños... Digan un número”, desafió Estefi Berardi en Mañanísima antes de decir el monto que cobró el intérprete por un show en un cumpleaños de 15 en Lobos, al que llegó a las 3 de la mañana.

Rusherking, música. (Prensa)

Carmen Barbieri respondió: “1500 dólares” y Pampito se la jugó por “10.000 dólares”. Sin embargo, ninguno de ellos acertó. “El show privado de Rusherking cuesta 25.000 dólares”, aseguró la panelista y causó el asombro de sus colegas.

“Lo contrataron para cantar en una fiesta y me llegó el monto de lo que cobró. Y dije ‘con razón se van a Disney’” agregó. “El show dura una hora, hora y media. Pero se quedan sacándose fotos, no son tan estrictos”, detalló.

Rusherking habló sobre su separación de María Becerra

Recientemente, Rusherking lanzó “Olvídate”, una canción que habla sobre una relación que terminó mal. Sus fans señalaron que fue escrita para María Becerra. “La canción la hice porque yo escribo a base de lo que siento, lo que me pasa, mis vivencias, es lo único que puedo responder sobre eso” contestó al respecto.

Sobre cómo fue que terminaron y cuál es la imagen que tiene de su ex pareja hoy en día, Rusher dijo: “Tengo una imagen buena, terminamos lamentablemente mal, como es públicamente conocido, pero me quedo con las cosas buenas que vivimos. Tengo un buen recuerdo sobre ella, obvio, no es que está todo mal.”