Qué le pasó a Milo J en la voz y por qué está muy preocupado: “No voy a poder...”

Milo J es un cantante y rapero argentino de tan solo 17 años, que comenzó su carrera artística en 2021 y ya para 2022 había saltado a la fama, gracias a su canción “Milagrosa”. En menos de tres años de carrera logró instaurarse en la industria musical argentina y colaborar con cantantes consagrados del país y del exterior.

Milo J colaboró con artistas como Nicki Nicole, Bizarrap, Peso Pluma, Eladio Carrión, entre otros. Y actualmente, posee 19.5 millones de oyentes mensuales en su canal de Spotify, que lo posicionan como el cantante número 339 más escuchado de la plataforma, y más de 434 millones de visualizaciones en YouTube.

Milo J y su éxito en plataformas digitales. Foto: Instagram

Además, tiene programados shows en Argentina, España y México. Todo esto le pasó de golpe y en plena adolescencia, teniendo en cuenta que tiene a penas 17 años y se encuentra en pleno crecimiento. Por eso, se percató de que su voz está cambiando.

Frente a sus cambios y la pregunta de si le estaba cambiando la voz, Milo explicó: “Sí, y bastante, estoy sumando graves. Cosa que me preocupa, gente. Yo no sé, en cinco años voy a hablar en los temas, no sé, porque no voy a poder tirar una nota”. Teniendo en cuenta que seguirá creciendo y con el paso de los años le puede continuar cambiando la voz.

El nuevo logro de Milo J dentro de la industria musical

A pesar de que le está cambiando la voz, Milo J en menos de tres años de carrera demostró que tiene talento y un sello original dentro de la industria y el género urbano. Por lo cual, mes a mes se encuentra con un nuevo logro. En esta oportunidad, anunció que será la portada de la revista Rolling Stone, y escribió: “Soy portada de Rolling Stone, mamá”, y lo compartió con todos sus seguidores.